Obesidade abdominal com perda muscular eleva risco de morte em 83%

Um novo estudo realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a University College London, revelou um dado alarmante: pessoas que apresentam simultaneamente obesidade abdominal e baixa massa muscular têm um risco de morte 83% maior do que aquelas que não apresentam essas condições.

A condição, conhecida como obesidade sarcopênica, combina o acúmulo de gordura visceral na região do abdômen com a perda de massa magra e tem preocupado especialistas por se tornar cada vez mais comum, principalmente entre pessoas acima dos 50 anos.

Para o médico Matheus Alencar, o dado reforça a necessidade de uma avaliação mais completa durante as consultas médicas.

“O paciente pode até estar com o peso considerado normal pelo IMC, mas se ele tem circunferência abdominal elevada e está perdendo músculo, o risco metabólico é alto. É fundamental olhar para a composição corporal, não apenas para o número na balança”, explica.

O estudo acompanhou mais de 5.400 pessoas durante 12 anos e foi publicado na revista científica Clinical Nutrition. A obesidade abdominal foi considerada presente em homens com cintura acima de 102 cm e em mulheres com mais de 88 cm. Já a massa muscular foi avaliada com base em índices ajustados por altura.

Por que essa combinação é tão perigosa?

A gordura abdominal, especialmente a visceral, está ligada a processos inflamatórios no organismo, resistência à insulina e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Quando somada à perda de músculo, que por si só compromete mobilidade, força e metabolismo, os riscos à saúde se multiplicam.

“É uma condição silenciosa. Muitas vezes, a pessoa não percebe que está perdendo músculo, principalmente se continua ganhando peso. Mas essa composição corporal inadequada afeta diretamente a expectativa e a qualidade de vida”, alerta o Dr. Matheus.

A boa notícia, segundo o especialista, é que essa condição pode ser prevenida e até revertida com mudanças no estilo de vida.

Entre as principais recomendações estão:

- Avaliação da circunferência abdominal em exames de rotina;

- Exercícios de resistência (musculação, pilates, funcional) para preservar ou recuperar a massa muscular;

- Alimentação rica em proteínas e nutrientes anti-inflamatórios ;

- Acompanhamento com equipe multidisciplinar , incluindo médico, nutricionista e educador físico.

O Dr. Matheus Alencar defende que, mais do que combater o excesso de peso por estética, é preciso compreender a obesidade como um fator de risco clínico e agir de forma estratégica e personalizada.

“Estamos diante de um novo perfil de paciente: aquele que não necessariamente é obeso no IMC, mas carrega risco metabólico alto. E esse paciente precisa de atenção agora.”