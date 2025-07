Mercado imobiliário na Flórida desacelera, mas segue atrativo para investidores estratégicos

O mercado imobiliário da Flórida, que viveu anos de expansão impulsionada por alta demanda e valorização constante, passa agora por um período de reequilíbrio. A taxa de juros básica nos Estados Unidos, mantida pela quarta vez consecutiva pela Federal Reserve, segue em patamar elevado, afetando principalmente compradores residenciais e provocando uma desaceleração nas transações em cidades como Orlando e Miami.

A Flórida respondeu por cerca de 5,8% do PIB norte-americano, que totalizou US$ 29,184 trilhões em 2024, e os fundamentos econômicos do estado ainda sustentam perspectivas positivas para investidores atentos às oscilações do mercado.



Leandro Sobrinho, cofundador da Davila Finance, administradora de investimentos e incorporadora com sede na região central da Flórida, destaca que o cenário atual exige uma postura técnica e racional. “Estamos vivendo um momento de correções no mercado imobiliário. A estabilidade nas taxas de juros deve favorecer uma recuperação gradual do mercado, porém, ainda está acima da expectativa para os compradores residenciais”, afirma.



De fato, os dados da National Association of Realtors apontam que a valorização anual em cidades como Miami, Tampa e Orlando segue entre 8% e 12%, mesmo com o ritmo de crescimento moderado. Já segundo o U.S. Census Bureau, a Flórida segue como um dos estados que mais atraem imigrantes internos e estrangeiros, mantendo o consumo local aquecido, um dos pilares que sustentam o setor imobiliário.

Com mais de 800 unidades entregues ou em construção, e um pipeline superior a US$ 400 milhões em

Valor Geral de Vendas (VGV), a Davila Finance tem se posicionado com estratégia voltada à consistência e resiliência. “Nossa visão não é para hoje, pois o que está sendo entregue em 2025 já está basicamente vendido. Nossa estratégia já mira os anos de 2027 a 2030, com uma expectativa de retorno equilibrado contra flutuações extremas de mercado”, explica Sobrinho.



Para a empresa, fundada com base em expertise em Corporate & Investment Banking e finanças estruturadas, a diversificação entre produtos, regiões e perfis de projetos é o que garante a estabilidade em momentos de transição como o atual. “Ao não depender de rápidas operações de curto prazo, conseguimos mitigar os efeitos das oscilações do mercado imobiliário, mantendo uma estabilidade que favorece nossos ativos, mesmo em tempos de oscilações”, afirma.

Porém, segundo ele, é preciso cautela. “Investidores que agem com impulsividade, atraídos por uma suposta recuperação rápida, podem se arriscar a perdas, especialmente quando tentam surfar ondas de mercado que já se encontram em declínio. A experiência e o planejamento de longo prazo continuam sendo nossas melhores ferramentas”, pondera o empresário.



Essa estratégia ganha ainda mais relevância diante da busca crescente pela dolarização do patrimônio. Um levantamento recente da FGV indica que o interesse por ativos em moeda forte aumentou 27% nos últimos dois anos, impulsionado pela volatilidade cambial e pelos juros ainda elevados no Brasil.

A Flórida, segundo o mesmo relatório da National Association of Realtors, concentrou 23% das aquisições de imóveis por estrangeiros em 2022, reflexo de um tripé considerado raro atualmente composto por estabilidade jurídica, liquidez e retorno previsível. “Não somos turistas financeiros, estamos inseridos no jogo”, reforça Leandro.



Com projetos em andamento em regiões estratégicas, como Winter Garden e Oakland, a Davila Finance mantém sua aposta na construção de valor sustentável, mesmo em um cenário macroeconômico global marcado por tensões geopolíticas e instabilidades políticas internas nos EUA.

“O cenário atual na Flórida demanda análise apurada e postura estratégica. Com taxas de juros estáveis e uma economia global ainda delicada, a oportunidade reside na parceria com players que compreendem a dinâmica do mercado e sabem aproveitar suas tendências, sempre com foco na sustentabilidade e na rentabilidade consistente”, conclui .