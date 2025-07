CODI completa 17 anos como referência em sistemas MES 100% nacionais para a indústria brasileira

A CODI SISTEMAS, empresa brasileira especializada em sistemas MES (Manufacturing Execution System), celebra 17 anos de atuação como uma das principais desenvolvedoras de soluções tecnológicas para a indústria nacional.

Com uma trajetória marcada pela inovação, pelo desenvolvimento próprio de software e hardware, e pelo profundo conhecimento da realidade industrial brasileira, a empresa se consolida como referência em eficiência operacional, rastreabilidade e controle de produção.

Fundada em 2007, a CODI nasceu com o objetivo de preencher uma lacuna do mercado: oferecer sistemas MES realmente adaptados às necessidades da indústria nacional, especialmente de pequeno e médio porte.

Com sede em Caxias do Sul, RS, e atuação em todo o país, a empresa desenvolve soluções completas que unem tecnologia e consultoria especializada, sempre com suporte técnico interno e 100% brasileiro.

Ao longo de sua história, a CODI impactou centenas de indústrias nos mais diversos segmentos, promovendo transformações reais no chão de fábrica e contribuindo diretamente para a evolução da Indústria 4.0 no Brasil.

“O que diferencia a CODI é a capacidade de entregar resultados reais, com foco na melhoria da gestão.

Não vendemos apenas um sistema, mas uma solução que auxilia o gestor a evoluir, entender e decidir com base em dados reais da sua produção”,

destaca Fábio Bisotto, CEO da CODI SISTEMAS.

A empresa segue investindo em novas tecnologias, aprimorando constantemente seu sistema MES com base nas mudanças do setor e nas necessidades reais do cliente.

Em um mercado cada vez mais dominado por soluções genéricas ou estrangeiras, a CODI mantém seu diferencial: proximidade, personalização e entendimento profundo da indústria brasileira.

PERGUNTAS E RESPOSTAS COM FÁBIO BISOTTO, CEO DA CODI SISTEMAS

1. Quais foram os principais desafios e aprendizados nesses 17 anos?

“O principal desafio sempre foi equilibrar a inovação tecnológica com a realidade do chão de fábrica brasileiro.

Aprendemos que não basta ter um bom sistema: é preciso que ele se adapte à cultura da empresa, ao ritmo de cada operação e às pessoas que estão ali todos os dias.”

2. O que torna o sistema MES da CODI diferente das demais opções do mercado?

“A maioria dos sistemas MES vem de fora ou segue um padrão fechado.

Na CODI, desenvolvemos tudo aqui, software e hardware próprios.

Isso nos permite entregar soluções personalizadas, flexíveis e com suporte próximo.

Falamos a mesma língua da indústria nacional.”

3. Qual é a visão da CODI para os próximos anos?

“Queremos seguir ajudando a indústria brasileira a crescer com eficiência e inteligência.

Vamos ampliar nossas parcerias, investir ainda mais em IA industrial e levar o conceito de dados acionáveis para cada vez mais fábricas.

Nosso foco é transformar dados em decisões.”

Sobre a CODI SISTEMAS

Com 17 anos de experiência, a CODI é especialista em soluções MES adaptadas à realidade da indústria brasileira. Atua em todo o país com sistemas próprios, consultoria e suporte técnico nacional.

Sua missão é tornar a gestão industrial mais eficiente, conectando operação e estratégia com dados claros, confiáveis e úteis.

Site: www.codisistema.com.br

Instagram: @codisistemas | @bisottof