BRB–Banco Master não mexeram em nada da operação

BRB e Banco Master não mexeram em nada. E, ao que tudo indica, também não precisarão mexer. Desde o protocolo da transação entre BRB e Banco Master, nenhum ponto do acordo foi alterado. Nem o escopo, nem as carteiras, nem a lógica da estrutura original. Fontes próximas ao Banco Central confirmam que não houve qualquer modificação no conteúdo da operação, que a aprovação deverá ser anunciada nos próximos dias sem quaisquer modificações.

O que houve nas últimas semanas foram etapas burocráticas esperadas em processos dessa magnitude — entrega de documentos complementares, atualizações de rotina e trâmites de conferência regulatória. Nada fora do previsto. O núcleo da operação está preservado, e o avanço tem sido considerado estável por quem acompanha diretamente os bastidores.

A tentativa de criar ruído em torno do processo acabou não se sustentando. Relatos que sugerem eventuais ajustes ou exclusões de carteiras foram descartados com firmeza por interlocutores ligados ao processo. As instituições envolvidas, BRB e Banco Master, não recuaram em nenhum aspecto do que foi proposto no início da negociação. O chamado perímetro da operação — expressão técnica usada para definir os limites e ativos envolvidos — segue idêntico ao apresentado na fase inicial.

Essa estabilidade tem sido vista como sinal claro de que o projeto foi bem estruturado desde o início. A manutenção do escopo, sem cortes ou revisões, reforça a confiança em torno do plano de integração entre as duas instituições. Além disso, evita incertezas desnecessárias no mercado e reforça a previsibilidade da operação como um todo.

Ainda de acordo com informações obtidas junto a técnicos do setor, nenhum pedido de alteração foi feito pelas autoridades reguladoras. Os pareceres emitidos até agora têm tratado a operação como tecnicamente viável, respeitando as diretrizes normativas aplicáveis e sem apontamentos de natureza estrutural.

A expectativa, agora, é pela formalização do anúncio da aprovação. Com as fases técnicas concluídas, a autorização pode ser comunicada a qualquer momento. O cronograma preparado pelas instituições prevê início imediato da fase de transição e integração, respeitando os prazos internos e operacionais de cada banco.

A união entre BRB e Banco Master é vista por analistas como uma das mais relevantes movimentações do setor bancário neste ano. Combinando ativos estratégicos e complementaridade de atuação, a nova instituição deve ganhar escala, ampliar sua base de clientes e aumentar sua presença em regiões estratégicas do país.

A preservação integral do projeto também manda um recado importante ao mercado: quando há planejamento e consistência técnica, não há motivo para recuo. E neste caso, não houve. A operação segue em linha reta, do jeito que começou — o que, por si só, é um mérito.

