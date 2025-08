Luana Piovani detona os homens, mas admite obsessão: "Me dá água na boca"

Durante sua participação no podcast “DR: Discutindo Relações”, a atriz Luana Piovani de 48 anos fez um desabafo explosivo sobre relacionamentos, libido e a maneira como encara o sexo masculino nos dias de hoje.

Solteira desde o fim do namoro com o fotógrafo Lucas Bittencourt, em 2024, Luana foi categórica ao afirmar que não acredita mais no casamento. A ex-esposa de Pedro Scooby apontou que não se encaixa na lógica da monogamia tradicional, mas também descarta qualquer possibilidade de viver um relacionamento aberto. “Eu não conseguiria estar com alguém imaginando que ele poderia estar com outra”, explicou.

A atriz escancarou o que sente: “Eu gosto da sedução, do jogo. O meu problema é que eu perco a libido e o interesse depois desse começo”. Apesar disso, garante que a atração pelo sexo masculino ainda pulsa com força. “Sou obcecada pelo produto, me dá água na boca de pensar", confessou.

Mesmo declarando essa atração, Piovani não poupou críticas aos homens com quem convive. Em um momento de sinceridade desconcertante, ela disparou: “Mas que raça ruim. Eu não tenho esperança porque não vejo onde ter. Falando com minhas amigas, me relacionando com homens, é isso”.

A atriz, conhecida por sua personalidade intensa e direta, ainda fez questão de ressaltar: “Não tem a menor condição de ficar com homem feio. Mas homem tem que ter iniciativa”.

Luana é mãe de três filhos, Dom, de 13 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 9, todos frutos de seu antigo casamento com o surfista Pedro Scooby. Enquanto os caçulas moram com ela em Portugal, o primogênito vive no Rio de Janeiro ao lado do pai.