MacroBaby, em Orlando, se torna ponto de encontro de gestantes brasileiras em busca de acolhimento, tecnologia e experiências únicas no enxoval

Entre os destinos mais procurados, a MacroBaby, localizada em Orlando, destaca-se não apenas pela estrutura e variedade, mas por transformar essa etapa em uma experiência completa e afetiva para toda a família.

Com 15 anos de história, a loja nasceu da vivência de um pai de primeira viagem, que percebeu a necessidade de um espaço acolhedor e especializado para atender gestantes estrangeiras em um momento tão especial. Desde então, a MacroBaby vem crescendo como referência entre futuras mães que buscam mais do que produtos — procuram acolhimento, orientação e momentos para guardar na memória.

Macrobaby (foto: Macrobaby)

Muito além das compras: vivências que emocionam

Um dos diferenciais da loja é oferecer ultrassonografias em 4D e com tecnologia de imagem aprimorada, em um ambiente confortável e privado, onde a gestante pode compartilhar o momento com familiares. Ver o rostinho do bebê com riqueza de detalhes torna-se uma lembrança inesquecível e reforça o vínculo durante a gestação.

Outro espaço que encanta é a “maternidade de bonecas”, uma área interativa que simula a adoção de bebês reborn. Crianças e adultos se envolvem em atividades como pesagem, emissão de certidão simbólica e cuidados afetivos, tudo de forma lúdica, promovendo empatia e vínculo familiar.

Além disso, a loja oferece atendimento em português e suporte completo, desde o planejamento do enxoval até a escolha dos itens mais adequados para o estilo e as necessidades de cada família. Um time treinado acolhe gestantes com atenção e sensibilidade, respeitando esse momento delicado e cheio de expectativas.

Uma loja que também acolhe celebridades

Diversas personalidades brasileiras já viveram experiências afetivas na loja durante suas passagens pelos Estados Unidos.

Em novembro de 2024, Ivete Sangalo esteve no local para comprar um presente e teve atendimento exclusivo. Ela interagiu com uma das bonecas da maternidade e brincou, ao sair com o carrinho cheio: "Vou ter mais 10 filhos."

A influenciadora Virginia Fonseca também compartilhou registros durante a reta final da gestação do terceiro filho, encantada com a estrutura e os cuidados recebidos.

Outras figuras públicas como Ludmilla, Brunna Gonçalves, Sabrina Sato, Xuxa, Giovanna Antonelli, Deborah Secco, Larissa Manoela, Kaká e Thiago Nigro também já visitaram a MacroBaby, reforçando sua conexão afetiva com o público brasileiro.

Macrobaby (foto: Macrobaby)

Por que a MacroBaby é referência entre gestantes brasileiras

Acolhimento e conexão emocional: Atendimento em português e escuta ativa das necessidades da gestante e da família.

Serviços afetivos e tecnológicos: Ultrassons com alta resolução e espaço lúdico para vivências em família.

Experiência completa e segura: Suporte durante todo o processo de montagem do enxoval.

Memórias para a vida toda: Muitas famílias guardam a visita à loja como uma das lembranças mais marcantes da gestação.