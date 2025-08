Em parceria com Zeca Pagodinho, Feyjão apresenta faixa que é 'xodó' pessoal

Feyjão apresenta nesta sexta-feira, 01 de agosto, a inédita “Eu Sou O Amor”, parceria com Zeca Pagodinho. A faixa chega às plataformas digitais como um marco na trajetória do cantor e compositor carioca, reafirmando seu lugar na cena da música popular brasileira.





A canção é uma declaração em forma de melodia. Escrita em primeira pessoa, a letra conduz o ouvinte por versos que revelam aos poucos sua essência, até que o refrão entrega o sentido completo: é o próprio amor quem canta.





A produção equilibra leveza, cadência e um toque emocional que atravessa gerações. “Bom, ‘Eu Sou O Amor’ surgiu em 2012. É uma das primeiras canções que compus e é um xodó para mim. É onde eu me coloco como o amor em primeira pessoa, e isso vai se revelando só no refrão da música. Eu fico o tempo todo fazendo um suspense sobre quem sou eu. E, nesse caso, eu digo que sou o próprio amor.”.





Feyjão é cantor, compositor e instrumentista nascido em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sua obra cruza samba, MPB, R&B, reggae e ritmos afro-brasileiros, traduzindo espiritualidade, vivência periférica e emoção. Já teve composições gravadas por nomes como Maria Rita, Natiruts e Thiaguinho, além de parcerias com Gilberto Gil e Alicia Keys.





Em 2024, lançou “Vento” ao lado de Gil, tema da novela No Rancho Fundo, da TV Globo. No mesmo ano, apresentou o álbum Meu Tom, que mistura referências com autenticidade. Agora, com “Eu Sou O Amor”, Feyjão revisita suas raízes autorais e dá novo significado a uma canção que atravessou o tempo até encontrar sua forma definitiva com a voz generosa de Zeca Pagodinho.