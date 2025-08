Regularização de Imóveis entra na Era da autonomia com o Napoleão IA

A introdução da Napoleão IA no mercado jurídico está redesenhando a forma como o Direito Imobiliário Extrajudicial é executado. Idealizada por Marcos Salomão, registrador e professor especialista no tema, em parceria com o estrategista digital Leandro Ferrari, a plataforma traz inteligência artificial com entendimento cartorário e já reúne mais de 1.300 advogados, número que confirma o acolhimento do mercado em tempo recorde.



Marcos Salomão encarou o desafio de reunir sua expertise técnica e operacional em um software que, segundo ele, “funciona como um cartório dentro do escritório do advogado, antecipando exigências e apontando soluções antes mesmo que o processo chegue lá”. A abordagem tem sido elogiada justamente por replicar a aptidão do registrador de imóveis dentro de uma lógica automática.

Entre as funcionalidades estão: análise automática de documentos, leitura de exigências oficiais, sugestões de ajustes, geração aprimorada de peças, identificação de inconsistências jurídicas e mapeamento estratégico de riscos. Tudo isso alinha conhecimento técnico e velocidade digital.

“Napoleão foi treinado com base em experiências reais de cartório. É como se você tivesse um assistente que pensa como registrador, preparado para o jurídico e treinado para jurisdição registral”, pontua Marco.



Leandro Ferrari (foto: Leandro Ferrari)

Para levar a proposta ao mercado em tempo recorde, Marco uniu forças com Leandro Ferrari, figura de peso no marketing jurídico, e com os profissionais Henrique Brenha e João Matheus, que atuaram diretamente na consolidação técnica e estratégica do projeto. A sinergia entre conhecimento cartorário, expertise digital e execução técnica acelerou a entrega da plataforma, e fez com que o Napoleão alcançasse rapidamente mais de 1.300 usuários.

Leandro explica: “Combinamos profundidade técnica com distribuição estratégica. Henrique e João garantiram agilidade e robustez na implementação, o que tornou possível fazer em 20 dias o que muitos levam meses.”

O resultado foi quase imediato: aquisição massiva de usuários e grande repercussão. Atingir 1.300 assinantes em apenas 20 dias demonstra que o mundo jurídico estava pronto para essa ofensiva de tecnologia.

João Matheus (foto: João Matheus)

O software foi batizado de Napoleão em homenagem ao cachorro de Marcos, em uma tentativa de humanizar este projeto técnico, “um nome vivo para uma ideia que automatiza burocracias vivas”, brinca o idealizador.



Agora, com o software em operação, o plano é avançar para módulos especializados, como usucapião, adjudicação e retificação, além de integrar o Napoleão a bancos de jurisprudência e notícias para atualização automática de normas e práticas. Esse roadmap coloca a ferramenta na linha de frente da automação jurídica.



Henrique Brenha (foto: Henrique Brenha)

Marcso destaca: “Estamos abrindo caminhos para que o advogado volte a pensar em estratégia, não em tarefas repetitivas.” Na visão dele, esses ganhos de tempo e qualidade elevarão o padrão da advocacia extrajudicial no Brasil, abrindo espaço para atuação nacional padronizada e mais ágil.

Para o mercado, isso significa transformação na rotina dos escritórios: menos tempo perdido, mais precisão, menos retrabalhos. Para o cliente, respostas mais rápidas. E para o sistema cartorário, mais conformidade.



Ao fundir expertise jurídica com presença digital, a dupla Salomão e Ferrari instaura mudança robusta. A automatização deixou de ser promessa: virou realidade impactante. E, nesse novo patamar, o Napoleão IA já é sinônimo de evolução cartorária no Brasil.