Coordenador do Miss Brasil SP é homenageado pela Câmara de Vereadores de SP

O jornalista e assessor de mídia Eduardo Graboski, natural de Adamantina, interior de São Paulo, receberá homenagem da Câmara de Vereadores da cidade com uma ‘Moção de Aplausos’, em reconhecimento à recente nomeação como coordenador estadual do Miss Brasil em São Paulo.

O documento é de autoria do vereador Hélio José dos Santos. O reconhecimento tem ainda mais peso simbólico, já que foi em Adamantina que Graboski produziu seu primeiro concurso durante o extinto Rodeio Técnico. Ali deu os primeiros passos em uma trajetória que o levaria a atuar pelo Brasil no segmento de mídia, celebridades e eventos.

"É uma honra receber essa homenagem da minha cidade. Agradeço em especial ao vereador Hélio dos Santos. Adamantina é o lugar onde tudo começou para mim, onde construí minhas primeiras referências, valores e sonhos. Ser reconhecido agora tem um significado especial. Recebo com muita humildade e carinho", diz Graboski.

À frente do Miss São Paulo Internacional, Graboski tem promovido mudanças que buscam modernizar o concurso e aproximá-lo da realidade das mulheres. Recentemente, derrubou o veto a candidatas com tatuagens e anunciou novos formatos e dinâmicas para as seletivas, incluindo a avaliação online para facilitar o acesso de modelos do interior do estado.

A moção foi apresentada na sessão desta segunda-feira, dia 4, e será entregue em breve. A homenagem reconhece não só a visibilidade conquistada por Graboski no cenário estadual, mas também o seu compromisso em representar com orgulho as raízes do interior paulista.