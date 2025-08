Pastor repudia ataques à religião de Preta Gil após morte da cantora

O pastor Luciano Alves se pronunciou sobre a importância do respeito entre diferentes religiões. Em declaração pública, ele afirmou que, apesar de professar sua própria fé, acredita que o maior ensinamento deixado por Deus é “amar ao próximo como a ti mesmo”.



Luciano destacou que julgamentos baseados em crenças religiosas contrariam esse princípio. “Cada pessoa tem o direito de escolher sua fé. Isso não nos dá permissão para desrespeitar ou condenar quem pensa diferente. O verdadeiro cristianismo é pautado no amor, não no julgamento”, disse.



O pastor também criticou manifestações de intolerância registradas nas redes sociais após a morte da cantora Preta Gil. Em meio às homenagens, alguns internautas chegaram a questionar a crença da artista, afirmando que “os orixás dela não a salvaram”.



Para Luciano, esse tipo de comentário é inaceitável. “É um absurdo utilizar a dor de uma perda para atacar uma religião. Esse comportamento está distante dos valores pregados por Cristo, que nos orienta a acolher e não a ferir”, finalizou.