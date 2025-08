Mister Brasil Wilker Manoel Soares faz visita à aldeia Pataxó na Bahia

O jornalista e Mister Brasil Wilker Manoel Soares protagonizou um momento de profunda conexão cultural durante sua recente viagem ao sul da Bahia. Em Porto Seguro, ele visitou uma aldeia da etnia Pataxó e compartilhou com seus seguidores uma experiência que, segundo ele, “vai ficar guardada para sempre na memória e no coração”.

Reconhecido nacionalmente por seu trabalho como repórter dos programas Tô Na Fama! (RedeTV!) e Tô No SBT, além de carregar os títulos de Embaixador do Mister Brasil e Mister Brasil Pró-Beleza, Wilker aproveitou sua estadia no litoral baiano para se aproximar da essência do Brasil: os povos originários que preservam, com orgulho, suas tradições.

Durante a visita, Wilker foi recebido com rituais tradicionais, apresentações culturais e o calor humano típico do povo Pataxó. Com respeito e empatia, ele não apenas assistiu às danças e ritos, mas também participou das atividades, ouviu os anciãos e provou comidas típicas oferecidas pela aldeia.

O ponto alto da visita foi o encontro com o pajé, onde Wilker demonstrou profundo interesse pelos conhecimentos espirituais e simbólicos da tribo. O momento foi registrado com uma fotografia ao lado do líder indígena, simbolizando a união entre visibilidade midiática e respeito às raízes culturais do país.

“Foi uma experiência única. Saí de lá diferente, com a alma renovada e com uma admiração ainda maior pelos nossos povos originários. Eles são a verdadeira história do Brasil”, escreveu Wilker em suas redes sociais.

A atitude do comunicador foi amplamente elogiada por seguidores, que destacaram sua sensibilidade, autenticidade e disposição em dar visibilidade a culturas que merecem reconhecimento e valorização.

Mais do que uma viagem, a visita à tribo Pataxó revela um lado cada vez mais presente na trajetória de Wilker Manoel Soares: o de um comunicador que usa sua imagem pública para inspirar, educar e aproximar pessoas das riquezas humanas do Brasil.