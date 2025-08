Dr. Edson Macena fala sobre a importância da personalização no processo de emagrecimento e ganho de massa muscular

O médico Edson Macena (@dr.edisonmacena), responsável técnico da Lybe Clinic em São Paulo, destaca uma abordagem inovadora e personalizada no tratamento de pacientes com diferentes biotipos, promovendo a saúde, o emagrecimento para pessoas com sobrepeso e a hipertrofia muscular para quem é naturalmente magro. Sua visão vai além do simples objetivo de perder peso, focando na transformação completa do corpo e da rotina de cada indivíduo.

Para pacientes que pesam de 90 a 130 kg, Dr. Edson enfatiza que o ponto de partida é uma avaliação detalhada, que inclui questionários específicos sobre saúde, sono, estresse, libido e rotina, além de análises de composição corporal feitas por bioimpedância. Essa etapa permite um diagnóstico preciso, que orienta uma jornada de intervenção que combina restrição alimentar, uso de ferramentas medicamentosas, suplementação, vitaminas e acompanhamento contínuo. Segundo ele, o engajamento semanal do paciente é fundamental, pois resultados rápidos e motivadores aumentam a adesão ao tratamento.

"No processo de emagrecimento, o foco é a perda de gordura, sempre de forma segura e sustentável, com fases bem definidas. A primeira fase de restrição visa reduzir rapidamente o peso. A segunda etapa busca a definição muscular, que garante uma composição corporal mais saudável e funcional. Essa fase também prepara o corpo para manter o peso a longo prazo, enfatizando a importância do exercício físico, sobretudo o treinamento de força, para reconstituir a massa muscular", ressalta o médico.

Por outro lado, para aqueles que já são muito magros e desejam ganhar massa muscular, Edson utiliza uma estratégia semelhante, mas voltada ao aumento da força e do volume muscular. "Nesse caso, o tratamento inclui o uso de hormônios, suplementação avançada, proteínas específicas e acompanhamento quase que semanal para garantir a evolução rápida e segura. O objetivo é transformar o biotipo do paciente, promovendo ganhos musculares expressivos em poucos meses, evitando o risco da magreza excessiva e promovendo uma vida mais saudável e equilibrada",conta.

O médico reforça que o sucesso nesses processos depende de uma equipe dedicada, onde o acompanhamento constante, comunicação aberta e fiscalização rigorosa, via check-ins semanais pelo telefone, consultas presenciais ou com profissionais de suporte, garantem o comprometimento e a motivação do paciente. "Essa abordagem individualizada impede recaídas, consolidando a mudança de hábitos e o alcance de objetivos sustentáveis".

Ele também aponta a importância da adaptação dos tratamentos às necessidades de cada pessoa, destacando que processos como a cirurgia bariátrica são apenas ferramentas de restrição, que devem ser acompanhadas por readequações de hábitos e orientações específicas para manutenção do peso e saúde a longo prazo.

Ao falar sobre o futuro, Dr. Edson Macena expressa sua motivação em ampliar seu impacto. Sua missão e da Lybe Clinic é promover uma intervenção eficaz, personalizada e segura para um número maior de pessoas, contribuindo para a valorização do corpo saudável, seja através da perda de peso ou do ganho de massa muscular, sempre priorizando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.