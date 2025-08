Empresa brasileira cria sistema com IA que transforma gastos em renda

O que antes era privilégio de quem viajava muito, agora se tornou uma oportunidade acessível e altamente lucrativa. Com o crescimento dos programas de fidelidade e o uso estratégico dos cartões de crédito, cada vez mais brasileiros estão descobrindo que é possível lucrar todos os meses com milhas, e até viver disso.

Fundador da Reino Educação, Cristiano Crix (foto: JANARA DOS SANTOS)

A Reino Educação, liderada pelo empresário Cristiano Crix, lançou um sistema com inteligência artificial que transforma os gastos mensais no cartão em um plano automático de geração de renda e viagens. A proposta é ajudar pessoas comuns a ganharem dinheiro com milhas, sem precisar estudar o assunto a fundo ou correr riscos desnecessários.

“Milhas são dinheiro sim, garantido, legal e acessível. Só que a maioria das pessoas perde dinheiro porque não sabe usar o sistema a seu favor. Nosso sistema entrega um plano sob medida pra isso: acumular, transferir, vender ou viajar de forma inteligente e lucrativa”, afirma Crix.

Dados do setor mostram que hoje a maior parte dos pontos acumulados no Brasil vem de compras com cartão, não de passagens aéreas. Isso abriu uma nova porta para quem quer fazer o dinheiro render sem mudar o estilo de vida. Usando apenas os próprios gastos, já é possível gerar uma renda complementar ou viajar com frequência, com zero risco e total controle.

Mesmo com o aumento do interesse, o mercado ainda é cercado por desinformação. Muitos brasileiros caem em armadilhas, promessas fáceis ou estratégias erradas. “O problema não está nas milhas. Está na falta de estratégia. Quem entende o jogo pode faturar todo mês. Quem não entende, acaba perdendo”, reforça o empresário.

A tecnologia da Reino vem para resolver esse problema. O usuário preenche seus dados uma única vez e, em segundos, o sistema entrega um plano personalizado, com recomendações atualizadas de cartões, programas de pontos, promoções e formas de monetização. Tudo de forma simples, segura e prática.

“Esse é um novo jeito de fazer o dinheiro trabalhar por você. É como ter um consultor de milhas no bolso, com um plano 100% feito pra sua realidade”, resume Crix.

A tendência é que as milhas se consolidam como uma nova forma de geração de renda inteligente no Brasil. E com tecnologia, clareza e estratégia, essa oportunidade pode chegar a milhões de pessoas que ainda nem sabem que estão perdendo dinheiro todo mês, simplesmente por não usar o cartão do jeito certo.