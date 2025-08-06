Fundador da Ana Gaming, Nickolas Ribeiro mira crescimento sustentável da em





A Ana Gaming, grupo que opera as marcas 7K, Casino e Vera, é uma das empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda a atuar no Brasil. Com a regulamentação do setor em curso e uma base de usuários cada vez mais robusta, as exigências por gestão responsável, segurança tecnológica e compliance cresceram na mesma proporção. Nesse novo cenário, há um alto crescimento da contratação de executivos de alta performance vindos de outros mercados, como e-commerce, mobilidade, finanças, entre outros. A expectativa do grupo para o segundo semestre é manter a trajetória de forma equilibrada e estratégica, com projeção de crescimento adicional de 20% até dezembro, priorizando a atração de talentos e o desenvolvimento contínuo das equipes.

Unindo a paixão pelo entretenimento, com a emoção das apostas esportivas e a visão de criar uma experiência que não apenas atende, mas supera a expectativa dos jogadores, a Ana Gaming tem firmado acordos para expandir a sua atuação junto a players importantes do cenário nacional. Atualmente, a marca 7K patrocina o Santos, de Neymar, o Vitória e o Mirassol, enquanto a Cassino é parceira do Fortaleza.

“Estamos focados em criar parcerias importantes que colaborem com o momento atual, incentivando o jogo responsável, a confiança e a integridade, além de movimentar economicamente o mercado. Recentemente investimos em diversos aspectos com o objetivo de construir marcas fortes, proporcionando um entretenimento de qualidade a nossos jogadores e evoluindo nossos produtos todos os dias. Sabemos que o cenário atual marca um avanço importante na criação de um ecossistema mais confiável e seguro. Seguimos comprometidos com as melhores práticas internacionais e determinados a estar sempre entre os protagonistas do setor. Projeto um futuro de crescimento sustentável para o grupo nas mais diversas frentes”, afirma Nickolas Ribeiro, founder do Grupo Ana Gaming.

Além do apoio à equipes, a Ana Gaming marca presença na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, além de ser patrocinadora da transmissão de torneios internacionais de futebol na CazéTV.

Recentemente, as plataformas 7K e Cassino lançaram seus aplicativos oficiais na Google Play Store. Agora, os usuários contam com diferenciais como odds turbinadas e saque rápido. Além disso, o atendimento humanizado está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

"Estar presente na Play Store é mais do que uma questão de praticidade: trata-se de um avanço fundamental em direção à segurança, à conformidade e à prevenção de fraudes. Com a nova política do Google, empresas idôneas como as do Grupo Ana Gaming reforçam seu compromisso em proporcionar entretenimento seguro, responsável e de acordo com as normas, garantindo aos usuários um ambiente autenticado e protegido contra versões não autorizadas", pontua Nickolas Ribeiro.

Mas o objetivo da Ana Gaming vai muito além de proporcionar uma experiência de qualidade. Desde a sua criação, o grupo tem movimentado o cenário de apostas em prol do Jogo Responsável e que combatem a manipulação de resultados. Um dos exemplos é a parceria com o Programa COMPULSAFE, da EBAC, que detecta apostadores compulsivos e encaminha para psicoeducação.

Outra grande recente parceria do Grupo Ana Gaming foi com a International Betting Integrity Association (IBIA), reforçando o compromisso com a integridade esportiva. A iniciativa tem como principal objetivo proteger os mercados regulamentados contra a manipulação de resultados, reforçando a transparência de boas práticas no setor.

Na última semana, a Ana Gaming, por meio da marca 7K e em parceria com a Sportradar, realizou um workshop de integridade esportiva junto aos atletas e comissão técnica do Mirassol. A ideia da companhia é repetir a ação nos demais clubes patrocinadores.

“Integridade não é detalhe. É a base. É o que sustenta a credibilidade do nosso setor, e do esporte como um todo. Temos um compromisso claro com um ambiente de apostas responsável, sustentável e alinhado às melhores práticas de governança. Sabemos que confiança não se constrói com discurso. Se constrói com atitude. E na Ana Gaming, a atitude responsável é parte da nossa essência. É assim que seguimos ajudando a construir um mercado mais íntegro, para o esporte e para todos que acreditam nele”, finaliza Nickolas Ribeiro.