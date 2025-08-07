Agência Forbes completa três anos e celebra com desfile histórico ao lado de grandes marcas

A Agência Forbes celebra sua trajetória com um desfile que simboliza sua força no mercado e seu compromisso com a moda, a diversidade e o talento. - (crédito: Fabiano Moraes)

O mês de julho marca um capítulo especial na trajetória da Agência Forbes: são três anos de atuação firme e inspiradora no universo da moda, publicidade e entretenimento. E para comemorar essa conquista com a grandiosidade que ela merece, a agência realiza seu maior desfile até hoje — reunindo mais de 180 modelos e 60 marcas em um evento que promete marcar época.

Uma história construída com foco, dedicação e excelência

Fundada com o propósito de transformar vidas e elevar padrões dentro do mercado, a Agência Forbes rapidamente conquistou seu espaço. Ao longo desses três anos, consolidou-se como referência em processos seletivos sérios, valorizando a diversidade, o talento e o profissionalismo.

O resultado? Uma empresa respeitada nacionalmente, com projetos sólidos, talentos revelados e uma equipe que acredita no poder da moda como ferramenta de impacto social e transformação de histórias.

Desafios superados com estratégia e visão de futuro

Atuar em um mercado tão dinâmico como o da moda e da publicidade exige mais do que talento — exige resiliência, atualização constante e uma gestão com visão. A Forbes soube se adaptar às mudanças do setor, investiu em inovação e manteve uma postura firme diante dos desafios, crescendo de forma sustentável e estratégica.

Marcas que confiam e caminham junto

Essa jornada de sucesso também é reconhecida por grandes players do mercado. Marcas renomadas escolheram a Forbes como parceira em campanhas, ações e desfiles, como:

Amazon Prime Video

HBO

Avon

Centauro

Ferracini

TRUSS Professional

Smart Fit

Entre outras que enxergam na agência um selo de credibilidade e qualidade.

Um desfile para ficar na memória

Para eternizar esse momento, a Forbes organiza um megaevento que reúne números impressionantes:

Mais de 180 modelos aprovados de diferentes partes do Brasil

60 marcas envolvidas, dos mais diversos segmentos

Um desfile que celebra representatividade, identidade e o talento nacional

Mais do que um show de moda, o evento é um reflexo do trabalho diário de uma equipe apaixonada pelo que faz — que acredita no poder dos sonhos e no valor de cada trajetória.

E o futuro?

Com os olhos voltados para os próximos passos, a Agência Forbes segue firme no propósito de crescer ainda mais, abrir portas e elevar o mercado da moda e entretenimento a novos patamares.