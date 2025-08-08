Dougllas Fernanddo oficializa nova fase da carreira e leva forró e pagode para o mapa nacional

Dougllas Fernanddo, antes conhecido como Odoguiinha, está de cara nova – e de olho no Brasil inteiro. O cantor e compositor confirmou na última segunda-feira (5) o reposicionamento artístico que marca o início de uma fase mais madura, com foco no fortalecimento da imagem nas plataformas digitais e na mistura de gêneros como forró, pagode e pop.

“A vida é feita de ciclos. O Odoguiinha me trouxe até aqui, mas o Dougllas Fernanddo chega mais preparado, mais consciente e com vontade de voar mais alto”, declarou o artista, que seguirá honrando os compromissos do calendário cultural nordestino até dezembro, enquanto estrutura a entrada em festivais pelo Sudeste e Centro-Oeste.

Barretos Studios (foto: Dougllas Fernanddo )

Explodido nas redes com o hit Muero por Tenerte — mais de 2 milhões de execuções —, Dougllas acumula hoje mais de 1,5 milhão de seguidores, além de parcerias como Se Decepção Matasse, ao lado de Luiz Kingsman, dona de meio milhão de plays nas plataformas. A mudança no nome artístico foi pensada para preservar a identidade afetiva com os fãs, ao mesmo tempo em que abre caminho para uma apresentação “mais profissional” ao mercado brasileiro.

A estratégia, segundo a equipe de gerenciamento, inclui adoção de nova identidade visual, upgrade no figurino e investimentos pesados em marketing digital. O repertório passa a abraçar de vez músicas como No Sentimento do Forró — febre entre os seguidores — e uma safra de inéditas com pegada de pagoforró e pop contemporâneo.

Dougllas Fernanddo (foto: Barretos Studios)

Nos bastidores da indústria, o pernambucano já é mencionado como aposta da chamada “geração 2025 do forró”, capaz de unir elementos tradicionais do ritmo a uma estética moderna e multimídia. A fase batizada “Dougllas Fernanddo – Odoguiinha” será lançada oficialmente nas próximas semanas, com a meta ambiciosa de dobrar o alcance digital do artista até o fim do ano.