Adib Abdouni se torna uma das vozes mais respeitadas do Direito no Brasil

Defensor da Constituição, advogado se destaca na linha de frente contra abusos de poder

Adib Abdouni se torna uma das vozes mais respeitadas do Direito no Brasil - (crédito: Fabiano Moraes)

Em um país onde decisões judiciais moldam diariamente o rumo da política, da economia e da vida dos cidadãos, a atuação firme e técnica de alguns profissionais se torna decisiva para preservar os princípios democráticos. Entre eles, desponta o advogado Adib Abdouni, especialista em Direito Constitucional e Penal, que construiu sua carreira defendendo, com rigor e coragem, a integridade da Constituição de 1988.

Reconhecido pela postura combativa contra abusos de poder e interpretações oportunistas da lei, Abdouni atua com frequência em causas de grande repercussão no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sua marca registrada é o compromisso com o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a defesa intransigente das liberdades públicas.

“A Constituição não pode ser um texto maleável ao sabor das conveniências políticas. Ela é a âncora que mantém o Estado de Direito de pé”, afirma.

Com mais de duas décadas de experiência, Abdouni é requisitado tanto para litígios de alta complexidade quanto para pareceres jurídicos estratégicos, consultoria legislativa e articulação em pautas de interesse nacional. Sua atuação vai além das salas de audiência: ele é presença constante no debate público, sendo fonte de análise jurídica em temas sensíveis como liberdade de expressão, garantismo penal e controle de constitucionalidade.

Novo livro promete abordagem inédita da Carta de 1988

Ainda em 2025, Adib Abdouni lança “Constituição Federal do Brasil Comentada – Atualizada até a EC 135/2024”, obra que promete marcar o mercado editorial jurídico. O livro apresenta uma leitura integral da Constituição com base na doutrina, na jurisprudência atualizada e em subsídios hermenêuticos inspirados nas tradições éticas do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo — sem caráter religioso e com total respeito ao Estado laico.

“Não é sobre religião, é sobre valores que atravessam culturas e sustentam a ideia de justiça. O Direito precisa resgatar sua dimensão moral”, explica o autor.

O projeto, em gestação desde 2021, busca aproximar a Constituição do cidadão comum, tratando-a não apenas como um conjunto de normas, mas como um pacto civilizatório que garante a coexistência pacífica e igualitária entre todos.

Credibilidade em tempos de incerteza

No cenário atual, marcado por tensão institucional e desafios à estabilidade democrática, o nome de Adib Abdouni é sinônimo de credibilidade e confiança técnica. Para colegas de profissão e especialistas, seu trabalho é exemplo de como a advocacia pode exercer papel essencial na preservação das garantias constitucionais e no fortalecimento das instituições.

Assim, seja nos tribunais, na imprensa ou nas páginas de seu novo livro, Abdouni reafirma um compromisso que, para ele, é inegociável: a defesa da Constituição como o maior instrumento de proteção do cidadão brasileiro.

 

Saiba mais sobre Adib Abdouni através do Instagram: @doutoradib

