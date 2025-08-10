Adib Abdouni se torna uma das vozes mais respeitadas do Direito no Brasil - (crédito: Fabiano Moraes)

Em um país onde decisões judiciais moldam diariamente o rumo da política, da economia e da vida dos cidadãos, a atuação firme e técnica de alguns profissionais se torna decisiva para preservar os princípios democráticos. Entre eles, desponta o advogado Adib Abdouni, especialista em Direito Constitucional e Penal, que construiu sua carreira defendendo, com rigor e coragem, a integridade da Constituição de 1988.

Reconhecido pela postura combativa contra abusos de poder e interpretações oportunistas da lei, Abdouni atua com frequência em causas de grande repercussão no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sua marca registrada é o compromisso com o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a defesa intransigente das liberdades públicas.

“A Constituição não pode ser um texto maleável ao sabor das conveniências políticas. Ela é a âncora que mantém o Estado de Direito de pé”, afirma.

Com mais de duas décadas de experiência, Abdouni é requisitado tanto para litígios de alta complexidade quanto para pareceres jurídicos estratégicos, consultoria legislativa e articulação em pautas de interesse nacional. Sua atuação vai além das salas de audiência: ele é presença constante no debate público, sendo fonte de análise jurídica em temas sensíveis como liberdade de expressão, garantismo penal e controle de constitucionalidade.

Novo livro promete abordagem inédita da Carta de 1988

Ainda em 2025, Adib Abdouni lança “Constituição Federal do Brasil Comentada – Atualizada até a EC 135/2024”, obra que promete marcar o mercado editorial jurídico. O livro apresenta uma leitura integral da Constituição com base na doutrina, na jurisprudência atualizada e em subsídios hermenêuticos inspirados nas tradições éticas do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo — sem caráter religioso e com total respeito ao Estado laico.

“Não é sobre religião, é sobre valores que atravessam culturas e sustentam a ideia de justiça. O Direito precisa resgatar sua dimensão moral”, explica o autor.

O projeto, em gestação desde 2021, busca aproximar a Constituição do cidadão comum, tratando-a não apenas como um conjunto de normas, mas como um pacto civilizatório que garante a coexistência pacífica e igualitária entre todos.

Credibilidade em tempos de incerteza

No cenário atual, marcado por tensão institucional e desafios à estabilidade democrática, o nome de Adib Abdouni é sinônimo de credibilidade e confiança técnica. Para colegas de profissão e especialistas, seu trabalho é exemplo de como a advocacia pode exercer papel essencial na preservação das garantias constitucionais e no fortalecimento das instituições.

Assim, seja nos tribunais, na imprensa ou nas páginas de seu novo livro, Abdouni reafirma um compromisso que, para ele, é inegociável: a defesa da Constituição como o maior instrumento de proteção do cidadão brasileiro.

Saiba mais sobre Adib Abdouni através do Instagram: @doutoradib