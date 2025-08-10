Vini Fono: O Fenômeno que Tornou a Fonoaudiologia Jovem, Pop e Desejada

Durante décadas, a fonoaudiologia permaneceu nos bastidores da cultura popular — técnica, indispensável, mas invisível. Esse cenário começou a mudar quando um jovem paraense, carismático e inquieto, decidiu unir ciência, arte e presença digital para mostrar que cuidar da voz é, também, um ato de poder. Seu nome? Vinícius Araújo, ou simplesmente Vini Fono (@vinifono) — o profissional que ressignificou o papel do fonoaudiólogo no Brasil e se tornou um dos mais influentes de sua geração.

De Belém para o Brasil

Filho da Amazônia urbana, criativa e pulsante, Vini formou-se em Fonoaudiologia pela Universidade da Amazônia (UNAMA) e, ainda jovem, mergulhou em especializações, incluindo voz e saúde coletiva. Mas sua verdadeira escola foi o palco — ou, mais precisamente, os bastidores dele.

Seu primeiro impacto veio no meio artístico regional, mas não demorou para que artistas nacionais reconhecessem seu talento. Hoje, ele é responsável pela rotina vocal de nomes como Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Tierry, Iguinho & Lulinha, Melody, Manu Bahtidão, Vitor Fernandes, Wiu, entre outros.

“Eu não entrego apenas técnica, entrego liberdade vocal. Meu trabalho é fazer com que cada pessoa descubra e sustente sua voz no mundo, com potência e verdade”, afirma.

Inspiração para uma Nova Geração

O alcance de Vini ultrapassa o palco. Nas redes sociais, seus bastidores e vídeos didáticos viralizam, tornando-se referência para jovens e estudantes. Com mais de 300 mil seguidores, ele é hoje o fonoaudiólogo mais conhecido do Brasil, especialmente no Nordeste.

Milhares de jovens, muitos sem histórico na área da saúde, passaram a considerar a fonoaudiologia como opção profissional depois de conhecer seu trabalho. Para quem já atua na área, Vini abriu novas perspectivas: menos burocráticas, mais criativas e profundamente conectadas com a cultura da expressão.

Vini deu à fonoaudiologia um rosto jovem, vibrante e necessário — transformando-a em um movimento cultural, com ele como figura central.

Na Cultura Pop, um Nome Incontornável

No São João de 2025, Vini foi consagrado como o fonoaudiólogo número 1 do país, acompanhando com sua equipe mais de 200 shows em um circuito que exige resistência, excelência técnica e sensibilidade — três qualidades que carrega com naturalidade.

Agora, prepara-se para um novo passo: o lançamento de um aplicativo exclusivo de monitoramento vocal, que permitirá prescrever exercícios personalizados e acompanhar sua execução em tempo real.

Voz que Transforma

Mais do que atender artistas, Vini Fono está redefinindo o papel da voz na sociedade. Em um mundo em que todos se comunicam — seja para cantar, ensinar, influenciar, convencer ou liderar —, a voz deixou de ser apenas um instrumento para se tornar identidade.

Hoje, a fonoaudiologia não é lembrada apenas em casos de rouquidão ou reabilitação. Ela está no palco, nas redes, nas turnês, nas rodas de conversa e no desejo de uma juventude que vê no cuidado com a voz uma forma de se fazer ouvir.

Vini Fono é mais que um profissional em ascensão: é um divisor de águas. E, se depender dele, a fonoaudiologia no Brasil nunca mais será a mesma.