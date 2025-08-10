Wilker Manoel Soares visita Santiago, Valle Nevado e Farellones no Chile

Wilker Manoel Soares, Mister Brasil e repórter dos programas Tô No SBT e Tô Na Fama! da Rede TV!, aproveitou uma pausa na agenda para viver momentos marcantes durante uma viagem ao Chile. Além de representar importantes instituições como embaixador do Mister Brasil, do Sindicato Nacional Pró-Beleza e do Beleza do Bem, Wilker buscou nesta experiência uma combinação perfeita entre turismo, esportes e cultura.

Sua jornada começou pela vibrante capital Santiago, onde explorou pontos turísticos icônicos que revelam a história e o charme da cidade. Com curiosidade e atenção, Wilker conheceu museus, praças e bairros que mostram a diversidade e a energia dessa metrópole sul-americana.

O ponto alto da viagem foi a visita ao Centro de Esqui Valle Nevado, um dos destinos mais famosos para esportes de inverno na América Latina. Lá, ele se aventurou nas pistas, experimentando a emoção do esqui e o contato direto com a neve, cenário completamente novo para ele. Wilker também passou por Farellones, região conhecida por suas paisagens montanhosas e opções de lazer ao ar livre, aproveitando para conectar-se com a natureza e recarregar as energias.

Além das atividades ao ar livre, Wilker explorou a culinária chilena, visitando restaurantes tradicionais e descobrindo sabores locais que enriqueceram ainda mais sua experiência. A diversidade gastronômica fez parte desse roteiro, tornando a viagem não apenas uma aventura, mas também uma imersão cultural.

Esta visita ao Chile reforça a versatilidade e o dinamismo de Wilker Manoel Soares, que transita com facilidade entre a beleza, o jornalismo e o turismo, agregando cada vez mais qualidade e autenticidade ao seu trabalho.