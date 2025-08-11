Influencer Camila Dias lança seu primeiro perfume: "Extratos que gosto com pitada de amor"





A influenciadora Camila Dias, que soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, lança nesta sexta-feira (8) sua primeira fragrância autoral. Inspirada em seu estilo pessoal e no gosto das seguidoras que a acompanham diariamente, a essência foi pensada para refletir sua identidade: marcante, fresca e com afeto.



Segundo Camila, a conexão com o público feminino foi essencial para a criação do perfume. “Eu sinto que as mulheres que me acompanham são uma extensão minha. Temos gostos parecidos”, afirma.



Ela conta que buscou traduzir sua própria essência na fragrância: “Quis que a primeira fragrância tivesse muito a minha cara. Eu gosto de perfumes marcantes, porém frescos.” Para ela, o toque final veio com sentimento. “Coloquei os extratos que gosto com uma pitada de amor.”



Além da paixão por perfumes, o lançamento também carrega uma história afetiva. “Porque amoooooo ser cheirosa”, diz. “Meu marido é colecionador e perfumes fazem parte da nossa vida. Cheiros são lembranças afetivas.”



Camila já teve experiências anteriores no empreendedorismo, mas admite que a entrada no universo dos cosméticos foi desafiadora e inesperada. “Eu sempre quis ter uma marca. Já tive uma marca de sapatos e saia pelo Rio de Janeiro arrastando uma mala cheia de sapatos de porta em porta. O negócio não deu certo”, lembra.



Ela também teve uma loja de roupas que acabou sendo impactada pela pandemia. “Antes dela pegar fôlego, começou a pandemia. Mais um negócio que não deu certo. Mas confesso que nunca havia passado pela minha cabeça ter uma marca de cosméticos. É tudo tão complexo, tão grande e desafiador.”



Apesar dos tropeços, ela não desistiu. “Deus sabe de todas as coisas e eu tenho certeza que será um sucesso.”



Para Camila, o perfume representa mais do que um produto: “Não importam as circunstâncias, nem de onde a gente veio. Quando temos clareza sobre onde queremos chegar, seguimos com persistência, entregamos nossos planos nas mãos de Deus e damos o passo com fé — porque Ele coloca o chão.”