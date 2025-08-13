Raflow apresenta "23" com discurso de superação no rap nacional

Já está disponível nas plataformas digitais o aguardado álbum 23, primeiro projeto de estúdio de Raflow, um dos nomes mais potentes da nova geração do rap nacional. Com 15 faixas, o disco é uma declaração de identidade, resistência e propósito. “Talento e desempenho eu mostrei. Onde não tinha chance, eu criei”, canta o artista logo na introdução do álbum.





Para o rapper, 23 é um código que representa valores como guerreiro, leal, sábio, forte e letal. São esses pilares que sustentam sua trajetória e ganham forma ao longo do álbum, faixa a faixa. A proposta do artista é direta: “falar com quem vive no limite entre o bem e o mal, com quem resiste à ausência, à pressão e ao descaso”.





Com participações que somam à mensagem central, como TZ da Coronel, Caio Luccas, Jhowzin, Rodson, Leall e outros, o álbum também se destaca pela escolha dos beats. Nomes como Kennedy, LB, Mederin, Apoema e outros assinam a produção de uma obra que soa densa, crua e alinhada à vivência que ela propõe traduzir.





“Sentimento de Culpa”, lançada no início de julho, e “Um Passo de Cada Vez” estão entre as faixas que mais evidenciam o que move o disco: a coragem de continuar mesmo sem garantias. “Esse álbum é pra quem ainda carrega esperança no olhar, mesmo cansado.





Pra quem luta todo dia e não desiste, mesmo quando tudo diz pra parar”, afirma Raflow. Disponível em todas as plataformas digitais, 23 é um manifesto de quem vive a realidade da favela e escolheu usá-la como ponte para um futuro possível.



