Nome do filho de Mariana Rios divide a web; saiba qual é

A noite de quarta-feira (13) no Saia Justa, do GNT, Mariana Rios contou, no sofá da atração, o nome escolhido para seu primogênito, e a escolha rapidamente virou assunto nas redes sociais.

Ao lado das apresentadoras Eliana, Bela Gil e das demais integrantes do programa, a atriz, cantora e apresentadora mineira contou que o bebê, fruto de seu relacionamento com o empresário João Luis Diniz D’Avila, vai se chamar Palo. “É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência, resiliência. Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá fruto”, explicou Mariana, com visível entusiasmo.

Apesar do significado poético, a escolha dividiu opiniões. Enquanto alguns fãs elogiaram a originalidade, outros não economizaram nas críticas e ironias. “Genteee, ‘Palo’? Ohhhhh que lindoooo! Nossaaaaa!! Que diferente!! Ohhhh o que significa?”, escreveu um internauta, imitando reações exageradas. Outro foi direto: “Palo, Zuza... O que está acontecendo com esse povo?”.

As piadas também se multiplicaram no Instagram: “Para com isso, Cebolinha! ‘Não Palo’ hahahahaha”, brincou um seguidor. Já outro não escondeu a reprovação: “Tadinho do menino, não é legal, vai, vamos combinar!”.

Entre elogios e críticas, o nome do primeiro herdeiro de Mariana Rios segue no centro de uma verdadeira batalha de opiniões online, provando que, quando o assunto é maternidade de famosos, nenhum detalhe passa despercebido.