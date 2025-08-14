Transformando Desafios em Conquistas Internacionais: A Jornada de Ezequias Silva dos Santos



A trajetória de Ezequias Silva dos Santos é um exemplo notável de como talento, resiliência e visão estratégica podem romper barreiras e conquistar reconhecimento internacional no setor de tecnologia e inovação. Nascido e criado no interior de Mato Grosso, em uma região com acesso limitado à educação formal, Ezequias caminhava mais de 12 quilômetros por dia para frequentar a escola. Seu primeiro contato com um computador só ocorreu após os 18 anos de idade — marco que despertou o interesse por tecnologia e transformou sua vida.

Desde então, construiu um percurso acadêmico e profissional pautado pela excelência técnica e pelo compromisso com resultados concretos. Entre suas credenciais e perfil multidisciplinar, destacam-se o Mestrado em Engenharia de Software e Telecomunicações pela Universidade Autónoma de Lisboa (2018–2020), a Especialização em Ciência de Dados e Big Data Analytics pela Universidade Estácio de Sá (2016–2017), e o Bacharelado em Sistemas de Informação pela UNIVAG – Centro Universitário de Várzea Grande (2012–2016). Sua formação avançada o capacitou para atuar em projetos de elevada complexidade, especialmente nas áreas de tecnologias disruptivas, tais como cloud computing, engenharia de sistemas, desenvolvimento de sistemas e segurança da informação em ambientes distribuídos e transformação digital.

Em 2012, fundou em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a Arpa Sistemas, empresa especializada em sistemas para gestão comercial empresarial, soluções de redes, servidores e infraestrutura tecnológica. Em 2018, decidiu aprofundar-se na carreira acadêmica e estabeleceu-se em Portugal, onde sua atuação profissional ganhou novas direções. Ocupou posições estratégicas em instituições de grande porte, como a SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a multinacional farmacêutica Mylan/Viatris, a indústria aeronáutica OGMA, a Thyssenkrupp – multinacional alemã de engenharia com presença global – e a CUF – Rede de Hospitais Particulares.

Nessas organizações, liderou projetos críticos e multidisciplinares, envolvendo reestruturação de infraestruturas corporativas, gestão de sistemas híbridos com servidores de alta complexidade, além da implementação de políticas robustas de segurança da informação em ambientes altamente regulados.

Sua dissertação de mestrado, intitulada "Responsive System Development Using the Security Concept", foi destacada pela profundidade técnica e aplicabilidade prática. A professora Isabel Álvarez, da De Montfort University (Reino Unido), descreveu o trabalho como “tecnicamente rigoroso e estrategicamente relevante”, consolidando o reconhecimento de Ezequias no meio acadêmico.

Após seu retorno ao Brasil, passou a atuar no ensino superior e técnico, lecionando em instituições como a Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, e a Faculdade de Ciências e Tecnologia Particular – INVEST. Nessas instituições, ministrou disciplinas alinhadas às tecnologias disruptivas e emergentes, incluindo:

* Inteligência Artificial

* Engenharia de Software e Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas

* Internet das Coisas (IoT)

* Big Data e Machine Learning

* Processamento de Linguagem Natural (PLN)

* Automatização de Processos com IA

* DevOps (Desenvolvimento e Operações)

* Banco de Dados, Algoritmos Computacionais e Lógica de Programação

Enquanto professor no SENAI, o Professor Ezequias desempenhou um papel fundamental na modernização e qualificação do ensino técnico em desenvolvimento de sistemas e engenharia de software. Entre agosto de 2024 e abril de 2025, período em que atuou diretamente na unidade SENAI Porto — referência estadual em formação tecnológica no Mato Grosso — promoveu contribuições transformadoras que impactaram positivamente tanto o corpo docente quanto os alunos.

Antes de sua chegada, a instituição enfrentava dificuldades para alinhar ferramentas e soluções tecnológicas adequadas ao contexto educacional. Havia incertezas sobre quais tecnologias emergentes adotar, o que comprometia a atualização curricular e a preparação dos estudantes para os desafios do mercado. O Professor Ezequias supriu essa lacuna ao introduzir conteúdos avançados, como inteligência artificial, ciência de dados, machine learning e metodologias de transformação digital na educação.

Além de ministrar aulas, ele conduziu treinamentos direcionados ao corpo docente, composto inclusive por profissionais formados na área de desenvolvimento de software, mas que ainda não dominavam as ferramentas tecnológicas mais atuais. As capacitações lideradas por ele foram fundamentais para atualizar a equipe pedagógica, promovendo um ensino mais alinhado às demandas da indústria 4.0.

Os resultados foram perceptíveis em curto prazo. Houve uma melhoria significativa no desempenho dos estudantes do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, com aumento do engajamento, maior facilidade na absorção dos conteúdos e avanços na capacidade de criar soluções reais. O tempo de aprendizagem foi reduzido, e a qualidade dos projetos desenvolvidos, especialmente em aplicativos e sistemas, evoluiu consideravelmente.

Sua atuação extrapolou a sala de aula. Participou ativamente das semanas pedagógicas da instituição, conduzindo palestras e workshops sobre transformação digital na educação, demonstrando como integrar tecnologias emergentes ao processo de ensino-aprendizagem. Essas ações fortaleceram a imagem do SENAI Porto como centro de excelência e inovação. Embora ainda não existam dados consolidados sobre a inserção dos alunos no mercado, é evidente que a formação oferecida, a partir de sua contribuição, passou a proporcionar um preparo técnico mais robusto, com foco prático e inovador.

“Minha jornada é resultado de escolhas pautadas em resiliência, estratégia e busca constante por excelência. Cada etapa foi construída com foco em impacto real e sustentável,” afirma Ezequias.

Atualmente, atua como pesquisador e consultor em projetos de transformação digital e desenvolvimento de solucoes tecnologicas e segurança cibernética, sendo reconhecido por sua capacidade de aliar conhecimento técnico, liderança e visão sistêmica. Sua trajetória reflete o potencial de profissionais que combinam preparo acadêmico, experiência prática e inovação para atuar em ambientes de alta exigência.