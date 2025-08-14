DJ Kaique fala sobre levar o gênero para novos públicos fora do eixo Rio-SP

Com uma trajetória marcada por sets que misturam funk, pop e música eletrônica DJ Kaique desponta como um dos representantes da nova geração que tem levado o som das periferias brasileiras para diferentes públicos ao redor do mundo. Aos 27 anos, o carioca já passou por palcos nacionais e internacionais, do Rio a Paris, e agora mira em novos territórios dentro do Brasil, buscando aproximar o gênero de quem ainda não viveu a experiência de uma pista de funk ao vivo.





Em entrevista a coluna, Kaique comenta que o funk não é um movimento restrito às cidades que tradicionalmente o impulsionaram. “Fora do eixo Rio–São Paulo, percebo que o público vive o funk de um jeito único, eles misturam a energia do gênero com a cultura local, criando uma identidade própria. É uma troca muito interessante, porque cada cidade traz novas referências e uma maneira diferente de curtir o funk”, afirma.





Essa observação vem acompanhada de um projeto claro: fazer o som chegar a regiões onde o gênero ainda está se fortalecendo. “Meu objetivo é mostrar que o funk é para todos. Quero levar minha música para novas cidades, festivais e eventos, sempre misturando o funk com elementos que conectem com o público local, para criar pontes, quebrar preconceitos e fazer todo mundo curtir junto”, destaca.





Brasília está na lista de cidades que o DJ pretende alcançar. Conhecida por reunir um público exigente e eclético, a capital federal ainda não recebeu um show de DJ Kaique, mas ele já pensa na estratégia para quando esse momento chegar. “Sempre preparo um set que equilibre hits que todo mundo conhece com surpresas que ninguém espera. Observo muito a reação do público para ajustar a vibe ao longo do show, é como uma conversa com a galera, só que feita através do som”, explica.





Além das pistas, Kaique também investe em sua faceta como produtor musical. Em 2023, lançou a faixa “Vem Vem” em parceria com Mc Niel e David Kneip, marcando o início desua carreira autoral. Desde então, novos lançamentos fortaleceram sua presença nas plataformas digitais, ampliando seu público e mostrando que a criatividade ultrapassa as fronteiras do set.





Para o artista, o futuro do funk brasileiro no exterior e em novos territórios nacionais depende tanto de talento quanto de estrutura. “O Brasil tem tudo: criatividade, ritmo, identidade, mas é preciso mais apoio desde a base. Ainda assim, estamos abrindo portas gigantes, o mundo está nos ouvindo”, finaliza.



