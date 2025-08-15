InícioColunistas#Fabiano Moraes

Maior evento médico de harmonização corporal acontece nos dias 30 e 31 em São Paulo

A 2° edição do Bioss 2025 será realizada no Hotel Grand Mercure Ibirapuera, em São Paulo.

Bioss2025. - (crédito: Bioss2025.)
São Paulo será palco do maior evento sobre o uso de PMMA em tratamentos reparadores do Brasil. Gratuito e exclusivo para médicos, o Bioss 2025 acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto, no Hotel Grand Mercure Ibirapuera, em São Paulo.

A segurança e a eficácia do polimetilmetacrilato (PMMA) vão estar no centro das discussões científicas no Bioss. Dentre os palestrantes confirmados para o evento, estão os mais renomados pesquisadores e especialistas no uso do PMMA, sendo voltado, exclusivamente, à comunidade médica. Seu foco é a ciência, segurança e responsabilidade médica.

“Esta é a segunda edição do Bioss. Para nós, um momento importante, no qual, o conhecimento científico é compartilhado, contribuindo para preparação e desenvolvimento dos profissionais que utilizam o PMMA”, explicou Maurício Olmedo, CEO da MTC Medical, empresa que produz o Biossimetric, marca referência no mercado de preenchedores permanentes.

Maurício Olmedo destacou ainda que o evento, além de preparar os profissionais, fomenta a reflexão sobre os benefícios que o produto oferece para o paciente e o cuidado necessário em sua utilização. " O PMMA é um biomaterial que transforma a vida dos pacientes, já que ele contribui para o resgate da autoestima, a melhora da saúde emocional e, com isso, uma mudança na qualidade de vida", destacou o CEO.

Maurício Olmedo falou ainda do compromisso que a MTC Medical tem com a segurança do Biossimetric e seu papel na sociedade. "Entendemos, como indústria reconhecida por suas boas práticas, que temos uma responsabilidade social em estar, cada vez mais, preparando os profissionais para manusear corretamente o nosso produto. Por isso, buscamos promover eventos que preparem tecnicamente, com padrões éticos, os médicos que usam nosso produto", ressaltou Olmedo.

Programação do Bioss 2025

Baseado em evidências científicas, o Bioss 2025 terá palestras, painéis técnicos, demonstrações clínicas e apresentação de estudos de casos. "Serão dois dias de acesso a conteúdos inéditos e discussões aprofundadas sobre os avanços nas técnicas de preenchimento, desafios e regulação no uso do PMMA em tratamentos reparadores e corretivos", comentou Maurício Olmedo.
 
 
 
 
 

Fabiano Moraes

    postado em 15/08/2025 16:17 / atualizado em 15/08/2025 17:03
