Claudinei Gomes reúne pecuaristas de todo o Brasil no PAP 2025 em Goiânia

Nos dias 21 e 22 de setembro, Goiânia se tornará o centro das atenções do agronegócio brasileiro. O IPOG abre suas portas para o PAP — Propriedades de Alta Performance, evento criado por Claudinei Gomes, considerado o maior empresário e mentor do agro na atualidade.

Reconhecido por transformar a vida de milhares de produtores, Claudinei traz para o PAP 2025 uma proposta clara: mostrar, na prática, como propriedades comuns podem alcançar alta performance, seja no leite ou no corte, através de gestão, nutrição e estratégias de resultado imediato.

Quem é Claudinei Gomes

Claudinei Gomes é pecuarista, empresário e mentor, reconhecido como uma das maiores referências do agronegócio brasileiro. Fundador da indústria Clube do Agro, já impactou mais de 25 mil alunos em 30 países, ensinando estratégias práticas de alta performance em pecuária de leite e corte.

Com uma comunicação simples e direta, Claudinei ganhou notoriedade ao provar que é possível transformar propriedades comuns em empresas altamente lucrativas, por meio de gestão inteligente, suplementação estratégica e métodos de engorda acelerada.

Além de mentor, é também comunicador digital e empresário do setor de nutrição animal, criador de suplementos próprios como o Super Combate e o Super ADE, que reforçam seu compromisso com a inovação no agro.

Produtores de todas as regiões confirmados

O evento já mobiliza pecuaristas de todo o Brasil. Estão confirmados nomes e grupos de estados como Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Pará, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Acre e Maranhão. A diversidade regional garante uma troca de experiências sem precedentes: produtores de leite e de corte, pequenos e grandes, todos unidos pelo mesmo objetivo — aprender como lucrar mais em menos tempo.

Dois dias intensos de transformação

O PAP não é um congresso comum. É uma imersão prática de 48 horas, onde o produtor mergulha em conteúdos que vão direto ao ponto:

Engorda acelerada em até 60 dias, provando que confinamentos longos e caros não são mais o único caminho;



Estratégias para transformar vacas de descarte e bois fracos em lucro real;



Gestão financeira aplicada, mostrando como cortar custos invisíveis e aumentar margens;



Soluções para o leite, com foco em produtividade, manejo inteligente e aumento da rentabilidade;



Casos reais de produtores que, após aprenderem com Claudinei e sua equipe, multiplicaram resultados em tempo recorde.



Mais do que palestras, o PAP entrega método validado por zootecnistas e veterinários, que analisam dietas, insumos e processos de acordo com a realidade do produtor.

Networking que muda o futuro

O evento também é reconhecido como o maior ponto de encontro de networking do agronegócio brasileiro. Ao reunir centenas de produtores de diferentes estados, o PAP cria um ambiente onde ideias viram parcerias e contatos viram oportunidades de negócio.

“O PAP é o divisor de águas para quem vive da pecuária. É onde o produtor aprende a gerar lucro de verdade e entende que sua propriedade pode ser muito mais do que um lugar de produção: pode ser uma empresa de alta performance”, afirma Claudinei Gomes.

O maior evento do agronegócio em 2025

Com estrutura de grande porte, conteúdo prático e resultados já comprovados em campo, o PAP 2025 promete ser o maior e mais transformador evento do agronegócio brasileiro neste ano.

Durante dois dias intensos em Goiânia, produtores de leite e corte terão acesso ao que há de mais avançado em gestão, nutrição, estratégia e visão de futuro.