Zexter Lança Iniciativa de Educação Sexual para Adultos:



Com o apoio da sexóloga Tati Presser, a Zexter quer levar informação qualificada sobre sexualidade e empoderar adultos para relações mais saudáveis e conscientes.

Recentemente, o debate público sobre sexualidade tem se focado em questões delicadas — mas raramente se discute o déficit de conhecimento sexual entre adultos, status quo que alimenta insegurança, vergonha e uma vivência sexual pouco saudável.??A Zexter, plataforma brasileira de conteúdo adulto, assume o protagonismo nessa discussão. Para mudar esse cenário, firmamos uma parceria com a renomada sexóloga Tati Presser, que passa a atuar como nossa embaixadora de educação sexual para adultos.



Por que focar nos adultos?



Porque o desconhecimento não escolhe faixa etária — e atinge principalmente quem deveria ter maturidade para lidar com seus corpos e relacionamentos com responsabilidade. Educação sexual não é apenas para jovens; ela promove autoconhecimento, comunicação respeitosa, prazer consciente e cidadania sexual ativa.??Além disso, o silêncio e os tabus até mesmo entre adultos funcionam como barreiras que mantêm a sexualidade vista como algo vergonhoso ou perigoso. Esse vazio permite que normas opressoras e desinformação sigam intactas.



O que muda com Tati Presser na Zexter?



- Conteúdo educativo produzido com rigor e acessibilidade: vídeos, artigos e lives sobre desejo, autoconhecimento, limites, prazer, saúde sexual e comunicação íntima.?- Abordagem que respeita a experiência adulta: sem moralismos, mas com foco em empoderamento e redução de tabus.?- Envolvimento da plataforma como canal confiável onde adultxs podem se informar com segurança — sem receio de censura automática.



Declarações



“A ignorância sexual entre adultos é uma das principais causas de relações insatisfatórias, insegurança e perpetuação dos tabus. Na Zexter queremos desconstruir isso — levar conhecimento onde ainda reina o silêncio.”?— Bruno Souza, CEO da Zexter

“Conversar sobre sexualidade não é algo impróprio: é ferramenta de liberdade. Entender o próprio corpo, falar do desejo, saber colocar limites — isso empodera. É dessa educação que a sociedade precisa.”?— Tati Presser, sexóloga e embaixadora de educação sexual na Zexter

Com essa iniciativa, a Zexter reafirma seu compromisso com uma abordagem adulta e responsável da sexualidade. Ao invés de ignorância ou silêncio, queremos oferecer conhecimento, autonomia e diálogo — contribuindo para relações mais saudáveis, conscientes e livres de estigmas.??Estar informado é estar empoderado. A educação sexual é o melhor caminho para uma cultura adulta que respeita, entende e celebra a sexualidade com consciência.