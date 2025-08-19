Wilker Manoel Soares recebe Moção de Aplausos da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Porto Ferreira concedeu, no último dia 14 de julho, a Moção de Aplausos nº 34/2025 ao jovem jornalista e Mister Brasil Wilker Manoel Soares, de 24 anos. A iniciativa, de autoria da vereadora Priscila Enfermeira, foi aprovada por unanimidade pelos 11 parlamentares da Casa de Leis.

Wilker tem se destacado no cenário nacional e internacional, tanto pela sua trajetória no jornalismo quanto por sua atuação no segmento de moda e beleza. Atualmente, integra a equipe dos programas Tô Na Fama, da RedeTV!, e Tô no SBT, além de ser jornalista e editor do portal Tô Na Fama, hospedado no IG, veículos que alcançam grande audiência e relevância na cobertura do mundo das celebridades e dos eventos sociais.

No dia 11 de julho, Wilker conquistou o título de Mister Brasil e também de Embaixador do Mister Brasil, em eleição promovida pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza e pelo projeto social Beleza do Bem. A escolha foi oficializada em uma cerimônia que reuniu mais de mil pessoas em Porto Ferreira, entre autoridades, artistas e representantes da mídia nacional. O evento contou ainda com a presença do presidente nacional do Sindicato, Marcio Michelasi, e do presidente nacional do Miss e Mister Brasil, Thiago Michelasi.

Além do reconhecimento pela sua representatividade, Wilker recebeu do Sindicato Nacional o título de Agente Cultural em Moda e Beleza, na categoria Produtor e Embaixador, em virtude de suas ações sociais e de sua contribuição para o fortalecimento do setor no país.

Ao apresentar a moção, a vereadora Priscila Enfermeira ressaltou a importância de valorizar talentos locais que elevam o nome de Porto Ferreira.

“Wilker tem levado o nome da nossa cidade com muito orgulho, seja no jornalismo, seja em projetos sociais ou na moda. É um exemplo para a juventude e merece este reconhecimento oficial”, destacou a parlamentar.

Aprovada por unanimidade, a homenagem representa não apenas o reconhecimento ao talento e à dedicação do jovem jornalista, mas também um incentivo para que sua trajetória continue inspirando novas gerações.