Thiago Michelasi brilha no "Tô no SBT" e se consolida como revelação da TV

Thiago Michelasi está conquistando o público brasileiro e se firmando como uma das grandes revelações da televisão. À frente do programa “Tô no SBT”, ele tem transformado as manhãs de domingo em uma mistura perfeita de informação, cultura e entretenimento.

Exibido todos os domingos, às 9h30, pelo SBT Barra, o programa chega a Barra do Garças, Aragarças e Pontal do Araguaia, por meio da afiliada Garças TV – o SBT do Araguaia, e já conquistou espectadores de todas as idades. Com carisma, simpatia e humildade, Thiago conduz entrevistas exclusivas com artistas, cobre shows e eventos culturais, compartilha dicas de gastronomia, explora bastidores do entretenimento e apresenta novidades que encantam o público.

Além do sucesso diante das câmeras, Thiago tem aproveitado o espaço para conhecer novos países e culturas. Ele já visitou Chile, Argentina e Uruguai, e promete trazer ainda mais experiências inéditas para os telespectadores em suas próximas viagens. “Depois que entrei no SBT, tudo está mudando na minha vida, mas sigo firme mantendo minha humildade”, afirma o apresentador, mostrando que o reconhecimento não mudou sua essência.

O programa vai além do entretenimento: é uma verdadeira curadoria de experiências, levando histórias, curiosidades e momentos especiais diretamente para a tela. Essa abordagem tem conquistado cada vez mais fãs, consolidando Thiago como uma presença marcante na televisão regional e nacional.

Com dedicação, autenticidade e talento, Thiago Michelasi demonstra que está pronto para se tornar uma referência da TV brasileira. Animando as manhãs de domingo, compartilhando experiências internacionais e conquistando corações por onde passa, ele prova que carisma e profissionalismo são a combinação perfeita para brilhar na mídia.