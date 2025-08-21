DJ Tamy celebra 10 anos da Tardezinha com apresentação em Brasília

Natural da Zona Norte do Rio, com mais de 15 anos de carreira conectando música e identidade, a DJ Tamy marca presença na Tardezinha, projeto que se tornou sinônimo de celebração e memória afetiva para o público brasileiro. Dona de um repertório autoral e sets que misturam referências do passado com a potência do presente, ela se consolidou como uma artista capaz de transformar qualquer pista em uma narrativa sonora viva, que reflete a energia do momento e a história de quem a escuta.

Para Tamy, estar nesse palco é mais do que uma oportunidade artística: é uma forma de entrar para a história de um movimento que já marcou gerações.

“Sempre vi a Tardezinha como um espaço de encontro, alegria e boas histórias. Fazer parte desse projeto é levar o meu som para um público que ama música tanto quanto eu, em um ambiente onde a energia é contagiante e cada momento vira lembrança” afirma.

DJ Tamy vive um momento especial ao integrar a programação da Tardezinha, projeto que, em 2025, celebra 10 anos de história. Criado por Rafael Zulu e Thiaguinho, o evento ultrapassou a ideia de show para se tornar um fenômeno cultural que valoriza a música brasileira, especialmente o pagode, mas que também abre espaço para outros gêneros e artistas que representam a pluralidade do país.

Essa sintonia entre a proposta do evento e a essência da DJ cria um cenário perfeito para apresentações que prometem unir nostalgia e novidade, ritmo e emoção. “A música é sobre troca. Cada apresentação é uma nova chance de fazer parte da vida das pessoas, e a Tardezinha é o cenário perfeito para isso” completa.

Em 2024, ela lançou o EP Baile da Tamy, projeto que sintetiza sua versatilidade, transitando entre gêneros e trazendo para o estúdio a mesma intensidade que carrega para os palcos. Para a artista, cada faixa é um convite para dançar e também para reconhecer as raízes que moldam a música brasileira contemporânea. “Sou cria do Rio e sempre vi a música como um ponto de encontro entre diferentes histórias. Meu som carrega minhas vivências, mas também a energia de quem está comigo em cada show” explica.

DJ Tamy se apresenta neste sábado (23/08) – Tardezinha | Mané Garrincha, Brasília (DF)