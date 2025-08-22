Decisive Zone, gigante dos Emirados, firma parceria estratégica com LIDE Emirados e anuncia planos de expansão no Brasil

São Paulo e Dubai estão mais conectados do que nunca. Uma das maiores empresas dos Emirados Árabes Unidos em abertura de empresas e internacionalização, a Decisive Zone, acaba de firmar uma parceria estratégica com o LIDE Emirados, braço internacional do maior grupo empresarial do Brasil. O objetivo é claro: ampliar a presença da companhia no país com um plano robusto que inclui a abertura de escritórios, aquisições estratégicas e conexão direta com empresários brasileiros de alto nível.

A expansão contará também com a participação de Safa Siddiqi, CEO da divisão de real estate da Decisive Zone e integrante do elenco de Dubai Bling da Netflix, trazendo visibilidade adicional e conexão com o mercado imobiliário de luxo.

Rodrigo Paiva, presidente do LIDE Emirados, ressaltou:

“O Brasil vive um momento de forte integração com o Oriente Médio, e essa parceria é um passo decisivo para gerar negócios concretos, atrair investimentos e criar pontes sólidas entre empresários brasileiros e os gigantes do mercado árabe.”

Charlie Patel, fundador da Decisive Zone, afirmou:

“O Brasil é um mercado estratégico, com grande potencial de crescimento e oportunidades em diversos setores. Com o LIDE Emirados, encontramos o parceiro certo para acelerar nossa presença e gerar impacto real.”