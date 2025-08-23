Atriz Isabella Adorama projeta novos caminhos na TV e no cinema







A atriz Isabella Adorama, de 22 anos, nasceu em Belo Horizonte e hoje reside em São Paulo, onde desenvolve novos projetos no audiovisual. A carreira começou cedo, quando ainda adolescente buscou formação em cursos de teatro e ingressou em agências, o que abriu portas para participações em produções exibidas pelo SBT.



“Essas oportunidades foram importantes e me ajudaram a conquistar espaço em grandes emissoras”, comenta Isabella ao lembrar os primeiros passos.



Com trajetória em construção, a artista amplia sua atuação para novelas, filmes e peças de teatro, além de manifestar interesse nos bastidores da produção. “Quero conhecer melhor a área de produção e seguir em constante evolução dentro do entretenimento”, explica.



Sobre o que espera do futuro, Isabella é enfática: “Cada personagem traz uma vivência diferente. Meu objetivo é transmitir histórias de forma verdadeira e criar conexão com o público”.