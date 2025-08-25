Em colaboração com FitDance, Hitmaker lança 'HITDANCE'

Já disponível nas plataformas digitais, o EP “HITDANCE” marca uma nova etapa na carreira do Hitmaker, agora em posição de intérprete e artista performático. O trabalho reúne músicas pensadas para potencializar experiências de dança e academia, com a energia que já consagrou o DJ, cantor e compositor como um dos principais nomes da música brasileira.





“Percebi que minhas músicas já estavam sendo usadas em treinos e coreografias, então decidi assumir essa identidade e criar algo feito sob medida para esse universo. O HITDANCE é minha forma de me conectar a uma geração que busca saúde, bem-estar e estilo de vida, oferecendo uma trilha sonora que vai além das pistas e palcos”, afirma.





Além de músicas solo, o projeto traz colaborações com nomes que representam dança, energia e performance, como Tchakabum, MC Nito, MC GW, PL Alves e MC Delux. O lançamento ainda conta com a força da parceria oficial com o FitDance, responsável por coreografias e conteúdos digitais que transformam o EP em uma experiência coletiva.





Mais do que um compilado de faixas, o HITDANCE é apresentado pelo próprio artista como um movimento contínuo. “Esse é apenas o Volume 1, mas já tenho composições até o Volume 3. A ideia é crescer junto com essa nova geração, criando músicas que inspirem em cada treino, dança e celebração”, diz.



