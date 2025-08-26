Ator Douglas Sampaio assina primeira direção no cinema com 40 Graus

O ator Douglas Sampaio dá um novo passo em sua trajetória artística e estreia como diretor de cinema no longa 40 Graus, que terá pré-estreia nesta terça-feira, 26 de agosto, em um cinema da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Douglas, que ficou conhecido nacionalmente ao participar de Malhação, acumulou ainda papéis de destaque em produções como Reis e A Terra Prometida, além de participações em novelas como Salve Jorge, da TV Globo. Mais recentemente, integrou o elenco da série DNA do Crime, da Netflix. Com mais de dez anos de carreira dedicados à televisão, ao teatro e a intensos estudos na área, o artista agora aplica toda sua expertise também por trás das câmeras.

Co-fundador da produtora carioca Aquarela Cine, ao lado de Lucas Neves, Douglas assina a direção de 40 Graus, que mergulha na vida de Gustavo — ou Gugu, como é conhecido na praia —, um menino sonhador de origem humilde que trabalha em uma barraca à beira-mar. Seu maior desejo é comprar uma prancha de surfe e, quem sabe, se tornar surfista profissional. Para isso, enfrenta dificuldades e muito trabalho até conseguir juntar o dinheiro necessário para realizar seu sonho.

“Esse projeto tem uma importância enorme para mim. Coloquei nele toda a experiência que construí em mais de dez anos de carreira na TV, no teatro e nos meus estudos. Tivemos uma equipe técnica e profissional incrível, o que se reflete diretamente na qualidade do filme. O resultado ficou incrível e estou muito feliz em compartilhar isso com o público. Vivemos um momento especial para o cinema nacional, e espero que cada vez mais as pessoas abracem nossas produções audiovisuais, porque temos muitas histórias potentes para contar”, afirma Douglas.

Com narrativa sensível e ambientada nas praias do Rio, o longa promete emocionar ao retratar a determinação e a esperança de um jovem que encontra no mar um caminho de superação.