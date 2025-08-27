Jota Quest receberá homenagem no BreakTudo Awards 2025





A produção do BreakTudo Awards confirmou em Entrevista que o Jota Quest será homenageado com o prêmio Ícone Pop Brasileiro em 2025, tornando-se a primeira banda a receber a honraria desde sua criação, em 2020. A cerimônia acontecerá em São Paulo, no dia 18 de novembro, com transmissão pelo Box Brazil Play (disponível no Prime Video e Claro TV), além dos canais Telemilênio no YouTube e Yeeaah TV, emissora de streaming TV.A escolha coincide com os quase 30 anos de trajetória do grupo mineiro, cuja celebração oficial está prevista para 2026 com uma turnê comemorativa. O Jota Quest detém o recorde nacional de downloads pagos, com 3 milhões desde 2008 segundo a Pro-Música Brasil. Sua releitura de Tempos Modernos (2010), original de Lulu Santos, reintroduziu o clássico para novas gerações e permanece até hoje no repertório de rádios e plataformas de streaming.Antes do Jota Quest, o prêmio Ícone Pop Brasileiro já reconheceu grandes nomes da música nacional: Anitta (2020), Ivete Sangalo (2021), Luan Santana (2022), Ludmilla (2023) e Pabllo Vittar (2024). Em 2025, a banda mineira se junta a esse seleto grupo, tornando-se a primeira formação musical a receber a honraria.“O Jota Quest desenvolveu uma linguagem pop que atravessa gerações sem perder autenticidade. ‘Dias Melhores’ (1997) continua atual, e a releitura de ‘Tempos Modernos’ (2010), de Lulu Santos, ganhou novo fôlego e se tornou trilha para uma nova geração. Essa capacidade de conectar diferentes épocas marca a trajetória da banda. Desde 2020, o prêmio Ícone Pop Brasileiro já reconheceu artistas de diferentes estilos. Em 2025, pela primeira vez, a honraria será entregue a uma banda: o Jota Quest”, declarou Emanuela Nogueira, jornalista musical e apresentadora do BreakTudo Awards, à Rolling Stone Brasil.O BreakTudo Awards chega à sua décima edição em 2025, com categorias que incluem música, televisão e conteúdo digital, transmitido em múltiplas plataformas desde 2021. Neste ano, a transmissão será ampliada para Prime Video e Claro TV+. A lista de indicados do BreakTudo Awards 2025 será revelada em setembro, junto com o início das votações.