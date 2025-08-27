Fernanda Comora destaca sua trajetória como apresentadora e reforça a importância da comunicação sem Fake News

Com anos de experiência à frente da televisão brasileira, a apresentadora Fernanda Comora celebra sua trajetória marcada por credibilidade, empatia e compromisso com a verdade. Reconhecida por sua postura ética e pela maneira próxima com que se conecta ao público, Fernanda acredita que comunicar vai além de informar: é também uma forma de educar, acolher e transformar realidades.

“Estar na televisão é, antes de tudo, uma missão. Ao longo do tempo aprendi que a responsabilidade de quem fala para milhões de pessoas todos os dias é imensa. O público confia em nós, e precisamos honrar essa confiança com verdade, clareza e respeito”, afirma Fernanda.

Em um momento em que as fake news se espalham com velocidade nas redes sociais e nos veículos digitais, a apresentadora faz questão de ressaltar o papel do jornalismo e da comunicação transparente:

“A desinformação pode causar danos irreparáveis, abalar reputações, confundir famílias e até colocar vidas em risco. É por isso que defendo uma comunicação responsável, em que a checagem dos fatos e a ética estejam sempre em primeiro lugar”, completa.

Com sua carreira consolidada, Fernanda segue sendo uma voz de referência quando o assunto é credibilidade. Sua mensagem é clara: a televisão e os meios de comunicação têm o dever de construir pontes de confiança com a sociedade, combatendo as notícias falsas e valorizando a informação de qualidade.

“A comunicação só cumpre seu verdadeiro papel quando é feita com integridade. Meu maior compromisso sempre foi e continuará sendo com o público e com a verdade”, finaliza a apresentadora