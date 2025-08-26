Dr. Madson Sales detalha avanços do peeling profundo e o protocolo ATA Gold

O peeling profundo é considerado um dos tratamentos mais eficazes no combate a marcas profundas da pele, cicatrizes de acne, rugas acentuadas e manchas resistentes. Segundo o médico Dr. Madson Sales, reconhecido nacionalmente como o “Rei do Peeling Profundo”, a técnica promove uma renovação intensa, com resultados que podem rejuvenescer a pele em até 10 anos.

“O peeling profundo é indicado para pacientes que buscam resultados transformadores, seja para suavizar cicatrizes, uniformizar o tom da pele ou reverter sinais marcantes do envelhecimento”, explica Dr. Madson.



Quem pode realizar o tratamento?

O procedimento é recomendado para pessoas com cicatrizes de acnes, envelhecimento cutâneo avançado, flacidez acentuada, rugas profundas, além de pacientes que já tentaram outras modalidades de peeling sem alcançar o efeito desejado. No entanto, a seleção é criteriosa: fatores como tipo de pele, histórico médico e cuidados pós-tratamento são avaliados para garantir segurança e eficácia.

“É fundamental respeitar os limites de cada paciente. A boa indicação e o acompanhamento no pós-procedimento são determinantes para o sucesso do peeling profundo”, ressalta o especialista.



Inovação: o protocolo ATA Gold

Com a proibição do uso do fenol pela Anvisa, Dr. Madson desenvolveu o ATA Gold, um protocolo inovador à base de ácido tricloroacético, que se tornou referência no mercado estético. O método tem mostrado resultados de destaque, como redução de até 90% das cicatrizes de acne, clareamento significativo de manchas e estímulo intenso à produção de colágeno, com rejuvenescimento estético de até uma década.

“O ATA Gold representa um avanço importante. Ele oferece segurança e resultados comparáveis ao fenol, mas com uma formulação diferenciada e desenvolvida para potencializar o estímulo de colágeno”, comenta Dr. Madson.



Formação e difusão do conhecimento

Além de atender pacientes em diversas regiões do Brasil, Dr. Madson Sales dedica parte de sua carreira à formação de médicos. Ele ministra cursos, mentorias e participa de congressos nacionais, difundindo técnicas exclusivas que vêm transformando a forma de se realizar peelings profundos no país.

Reconhecido por sua didática e pioneirismo, ele é o responsável por formar centenas de profissionais em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará, ampliando o alcance da técnica e garantindo que mais pessoas tenham acesso a tratamentos de alta qualidade.