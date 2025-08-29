Zé Henrique & Gabriel lançam "Bobalhão"





O single, que já está disponível em pre-save, promete emocionar os fãs e reforçar a nova fase artística da dupla, marcada por romantismo, identidade sertaneja e composições que tocam o coração do público.



O lançamento será duplo:

• 00h em todas as plataformas digitais de áudio

• 17h00 com videoclipe oficial no YouTube



“Estamos muito felizes em compartilhar mais uma música desse projeto especial. Cada faixa do DVD tem uma história e ‘Bobalhão’ chega para conquistar o público com emoção e verdade”, afirmam Zé Henrique & Gabriel.



Gravado recentemente, o DVD Dá Play na Playlist marca o retorno da dupla aos palcos e ao cenário nacional com grandes novidades, participações especiais e um repertório que promete ser trilha sonora de muitas histórias de amor.





Fotos:Raffa Libbi



https://m.youtube.com/channel/ UCUttiBcTF0ZtlW7VdXuMc8Q