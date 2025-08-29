Israel Novaes e Thiago Brava gravam DVD "Os Cara do Arrocha





Na próxima terça-feira, 02 de setembro, Goiânia será palco de um dos projetos mais aguardados do arrocha nacional. Trata-se da gravação do DVD “Os Cara do Arrocha e a Turma de 2012”, idealizado por Israel Novaes e Thiago Brava, que estão conquistando o Brasil ao revisitar e dar novo fôlego ao gênero que marcou uma geração.



O projeto reunirá sucessos que embalaram o público em 2012, além de trazer grandes participações especiais que prometem transformar o registro em um marco histórico para a música brasileira. Estarão presentes no palco nomes consagrados como Lucas Lucco, Henrique & Diego, Humberto & Ronaldo, Hugo & Guilherme e Zé Ricardo & Thiago.



A gravação acontecerá no Arena Multiplace, em Goiânia, e contará com estrutura grandiosa, presença da imprensa, celebridades e convidados especiais. A expectativa é de uma noite memorável, celebrando a força do arrocha e reafirmando Goiânia como um dos maiores berços da música sertaneja e de seus derivados.



Israel Novaes e Thiago Brava destacam que o DVD não é apenas uma celebração ao passado, mas também uma forma de valorizar um movimento que segue conquistando multidões. Com shows lotados e forte presença digital, os artistas têm levado o projeto “Os Cara do Arrocha” para diversas regiões do país, reforçando a atemporalidade do gênero.