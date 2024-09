Um mundo humanoide - ficção ou realidade.

Não é de hoje que estamos acompanhando a intensa movimentação sobre inteligência artificial. Primeiro alimentamos computadores com informações sobre um pouco de tudo e muito a cerca de temas específicos. Em uma leitura mais atenta a acuracidade das maquinas foi adquirindo pujança. Lendo, foram capazes de interpretar pela conjunção algorítmica quais dados eram necessários para que, com o tempo, as medidas de velocidade e repostas fossem magistrais. Já operamos por meio de máquinas com uma incrível precisão. Definimos o tipo de tratamento e avaliamos com critérios extraordinários exames médicos, dos simples aos complexos, sem margem de erro e tornando a nossa biblioteca a cada dia maior – o Google, ou ainda, em casos específicos, todos os milhões de dados imputados em bases especialmente construídas para analisar, em milésimos de segundos, qual o tipo de solução para o tipo de problema apresentado – todo tipo, todo problema, qualquer que seja. Tudo.



O mundo se espanta e se maravilha com esse novo ambiente que passa das mãos dos homens para as mãos de máquinas. Empresas querem contratar os especialistas para não perder nenhum episódio desta série. Agências de comunicação já criam com a I.A. Alunos já cabulam as aulas e concebem trabalhos brilhantes com a I.A. Você mesmo que lê essa coluna já escreve textos para suas redes sociais com I.A. as Thumbs semanais dessa coluna são feitas pelo ChatGPT e, por aí vai. O céu digital é o limite. Se é que existe um limite. E não quero lhe assustar, esse limite não existe.

Abrimos uma porta linda. Abrimos uma porta assustadora.

Muitos destes mesmos especialistas e entusiastas citados avaliam imensos riscos com essa mudança de paradigma. Com a ascensão das máquinas a um nível de controle inimaginável.

Antes – um homem no controle de máquinas.

Hoje – uma máquina controlando outras milhões de máquinas.

Amanha?

Não, você pode dizer. Ainda temos os controles dos códigos e programações. Ainda temos condições de definir o que entra e o que sai em termos de informações em operações bancárias. O que se define como exposição de dados e até quais leis e ordenamentos queremos para nossa sociedade. Em tese, uma meia verdade. Acreditamos que podemos plugar e "desplugar". Ledo engano.

Com todas as informações em nuvem, controladas pelos super computadores e uma horda de “meio irmãos” em cada ponto do globo, a impressão para quem vivencia de perto essas novas conexões é a de que, em algum momento, não muito distante, mais próximo do que você imagina, máquinas vão ter uma possibilidade de trafego conversacional por códigos por elas mesmas escritos. Entre elas já existe os inputs e outputs de carregamentos de dados. Entre elas existe uma black web informal. Fomos e somos incautos em apresentar e inserir todo o tipo de dados para consumo e conhecimento das máquinas. Sem qualquer limite. Em quanto tempo saberão mais do que nós?

Como em filmes de ficção, a trilogia Matrix (1999/2003) ou mesmo A.I (2001) que expõem a essência da humanidade, questionam a natureza da inteligência artificial, desafios éticos e dualidades, pode ser que tenhamos que lutar contra máquinas que controlam uma realidade paralela.

Quantos já não estão em busca desta second live? Quanto em bilhões são investidos para que máquinas nos mostrem uma vida e uma realidade diferente e mais bonita do que a qual vivemos. Óculos, aplicações, games. Tudo para nos levar para um momento e um movimento que ocorre dentro da tecnologia e foge à nossa realidade. Isso já é real. Algo que muitos buscam e aceitam.

Já nos disseram que seriamos colonizados por macacos. Não ocorreu. Já nos disseram que era impossível uma viagem a lua. Isso ocorreu. Um sabre de luz e tantas outras ficções que se tornaram realidade nos atentam para um mínimo de cuidados para com o que buscamos.

Em um raiar de dia qualquer podemos despertar e nos deparar com essa realidade. E ela não terá nada de artificial.

um abraço e até a próxima