1ª Edição do Vitrine Fest reúne novos nomes da cena do rock em SP

Com a missão de apresentar artistas independentes e promover a diversidade musical do Brasil, a primeira edição do Vitrine Fest, que acontecerá em São Paulo no próximo dia 21 de novembro, apresentará três bandas de rock. São elas: Mojobox (SP), Pappa Jack (RJ) e Projeto Clandestino (MG). Todas estarão no lendário palco do Morrison Rock Bar para apresentar seus projetos autorais em um encontro memorável, que promete conectar os admiradores do gênero.

Idealizado e com direção musical de Helio Leite Cosmo, o Vitrine Fest busca não apenas apresentar novas vozes, mas também criar um ambiente onde a música seja ferramenta de inspiração, transformação em um espaço de troca entre os apreciadores das variadas expressões culturais.

Músico e produtor musical, Helio Leite soma 35 anos de experiência profissional na música. Atua como baixista, vocalista, produtor e executivo do mercado fonográfico.

A entrada do Vitrine Fest é gratuita.

1º Vitrine Fest com Mojobox, Pappa Jack e Projeto Clandestino

Local: Morrison Rock Bar - Rua Fidalga, 531 - Pinheiros, São Paulo/SP

Fone: (11) 3814-1022

Abertura da casa: 19h

Classificação etária: 18 anos | menores apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e

Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.