Nintendo anuncia nova plataforma de streaming

A Nintendo, lendária gigante dos videogames, acaba de entrar no universo da música e anuncia o lançamento de uma plataforma de streaming, nomeada Nintendo Music, que conta com um catálogo de quase 40 anos de trilhas sonoras de videogames para dispositivos inteligentes. As informações são do Music Business Worldwide.

O serviço está disponível exclusivamente para membros do Nintendo Switch Online sem custo adicional. A biblioteca do novo aplicativo abrange várias gerações de clássicos da Nintendo, apresentando desde as músicas nostálgicas de Super Mario Bros. até às nuances sonoras de The Legend Of Zelda: Breath of the Wild.

A Nintendo Music também contará com trilhas sonoras de jogos mais modernos como é o caso de Animal Crossing. Os assinantes poderão transmitir música diretamente ou baixar as músicas para ouvir offline. O funcionamento do aplicativo permitirá ao usuário encontrar faixas por meio de títulos de jogos, nomes de faixas, playlists e, até mesmo, navegação por capturas de telas.

Um dos recursos que chamará a atenção do assinante é de opções de personalização onde os usuários poderão criar suas próprias listas de reprodução personalizadas e ajustar as configurações de reprodução, incluindo a capacidade de repetir faixas ou estender sua duração.

E os fãs que estiveram preocupados com spoilers de jogos, podem ficar tranquilos: o Nintendo Music inclui um sistema de filtragem que permitirá os assinantes ocultar músicas de jogos específicos que ainda não jogaram.

Contudo, o Nintendo Music está disponível apenas para membros do Nintendo Switch Online nos EUA e Canadá com assinaturas que custarão US$ 3,99 por mês e US$ 19,99 no plano anual.