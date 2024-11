The Weeknd: novo filme do astro firma distribuição global - (crédito: Brian Ziff)

O thriller psicológico Hurry Up Tomorrow, do astro canadense The Weeknd, acaba de ter um acordo selado com a Lionsgate para sua distribuição mundial nos cinemas. O filme é estrelado por Abel Tesfaye - o verdadeiro nome de The Weeknd -, além dos atores Jenna Ortega e Barry Keoghan. A direção é assinada por Trey Edward Shults.

Hurry Up Tomorrow surge como uma extensão do próximo álbum de The Weeknd, que receberá o mesmo nome do filme, cuja data de lançamento ainda não foi anunciada.

“Abel é um visionário cuja arte não pode ser confinada por nenhuma mídia única”, celebrou Adam Fogelson, presidente do Lionsgate Motion Picture Group. “Com 'Hurry Up Tomorrow', em parceria com Trey, seu universo musical se expande para a tela grande com um thriller psicológico que inaugurará uma nova experiência cinematográfica para os fãs. Estamos entusiasmados em trazê-lo para o público em todo o mundo.”

Hurry Up Tomorrow é o terceiro filme da trilogia de álbuns de estúdio de The Weeknd, seguindo Dawn FM (2022) e After Hours (2020). O terceiro disco serve como capítulo final da trilogia, repleto de temas existenciais e autorreferenciais.

Um dos últimos trabalhos de The Weeknd nas telas foi a série The Idol, de 2023, que estrelou ao lado de Lily-Rose Depp.

The Weeknd é um dos grandes atos da indústria musical global, com mais de 75 milhões de discos vendidos em todo o mundo e um dos artistas mais ouvidos da história da plataforma de streaming Spotify.