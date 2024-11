Avicii: a trajetória revisitada em um documentário da Netflix

A Netflix anunciou nesta terça-feira (5) que lançará um documentário inédito sobre a trajetória do saudoso produtor Avicii no dia 31 de dezembro de 2024. A primeira exibição

do filme aconteceu no Tribeca Film Festival no inicio deste ano, em Nova York (EUA). I'm Tim é narrado pelo próprio Avicii, cujo nome verdadeiro era Tim Bergling, apresentando entrevistas que ele fez antes de seu suicídio em 2018.

A produção audiovisual também revelará entrevistas inéditas com os pais de Avicii, bem como seus amigos, colegas e outros artistas, revisitando sua ascensão quando criança na Suécia até seu estrelato mundial como uma lenda do EDM.

“Reservei um tempo para dirigir pelos EUA com meus amigos e equipe, apenas para olhar, ver e pensar sobre as coisas de uma maneira nova. Isso realmente me ajudou a perceber que eu precisava fazer a mudança com a qual estava lutando há algum tempo”, disse Avicii em seu site oficial em março de 2016. Naquele ano, o produtor decidiu interromper suas turnês para cuidar de sua saúde mental.

I'm Tim tem a direção de Henrik Burman e produção de Björn Tjärnberg.