As 10 músicas mais ouvidas de Quincy Jones no Brasil - (crédito: Creative Commons)

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) lamentou a morte do compositor, multi-instrumentista, arranjador e produtor musical, Quincy Jones, aos 91 anos, no último domingo (3). O artista foi um dos importantes nomes da indústria musical mundial e trabalhou com ícones como Michael Jackson, Ray Charles, Frank Sinatra, entre outros.

Quincy Jones tem 645 composições e 829 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. Seus dados musicais foram disponibilizados em seu nome pelas associações musicais estrangeiras que o representam e possuem contratos de representação ou reciprocidade com as entidades brasileiras congêneres para que os seus direitos autorais de execução pública sejam garantidos no país.

Desta forma, quando a sua música ou de qualquer artista estrangeiro toca no país, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais e os distribui para as associações brasileiras, que fazem o repasse para as associações estrangeiras para que os valores cheguem até o artista.

Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9.610/98), os herdeiros do artista receberão os rendimentos em direitos autorais de suas músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias).

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Quincy Jones no Brasil, segundo o Ecad:

1 Yah mo be there

2 Soul bossa nova

3 P.y.t. (pretty young thing)

4 Daydreaming

5 Miss celie's blues (sister)

6 Secret garden

7 Love is in control

8 Secret garden, the (sweet seduction)

9 How do u want it

10 Ironside

Who needs forever

Love is in control (finger on the trigger)

Cool joe, mean joe (killer joe)