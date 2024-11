Jungkook, do BTS, anuncia 'Golden' em vinil dourado

O cantor coreano Jungkook, integrante do grupo BTS, anuncia o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Golden, em uma edição especial em vinil dourado, que já está disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 419,90.



Nesta edição de Golden, Jungkook que contém as mesmas músicas de sucesso Seven (com Latto), 3D (com Jack Harlow) e Standing Next to You.

O conteúdo de Golden em vinil inclui: 1 vinil dourado, capa externa, álbum de fotos, envelope com conteúdo, 2 cartões postais, 2 cartões de fotos e 1 adesivo com selo de cera.

Golden, de Jungkook, foi lançado originalmente em 3 de novembro de 2023 pela Universal Music, via Big Hit Music. A gravadora coreana se referiu ao cantor como o membro mais jovem do BTS com um "timbre único que cativará ouvintes em todo o mundo" e que o artista está definido para entregar "performances especiais no palco e fazer várias aparições junto com o lançamento" do álbum.

A lista de faixas de Golden foram reveladas por Jungkook em 15 de outubro deste ano, incluindo o terceiro single lançado em junho com o álbum Standing Next To You.

Confira o conteúdo completo de Golden, o álbum de estreia de Jungkook:

1. 3D (com Jack Harlow)

2. Closer To You (com Major Lazer)

3. Seven (com Latto)

4. Standing Next To You

5. Yes or No

6. Please Don’t Change (com DJ Snake)

7. Hate You

8. Somebody

9. Too Sad to Dance

10. Shot Glass of Tears

11. Seven (com Latto)(Clean Version)