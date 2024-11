Cine Joia receberá investimento milionário da 30e para infraestrutura

A produtora 30e, um dos grandes agentes do entretenimento na atualidade, anunciou nesta semana que realizará um investimento milionário no Cine Joia, uma das principais casas de show de São Paulo. A empresa é responsável por grandes turnês no país, como as do Titãs Encontro, Natiruts e NX Zero. Um dos braços do grupo cuidará das parcerias com venues e, por isso, ganhou o nome de 30v.

O Cine Joia, localizado no tradicional bairro da Liberdade, zona central de São Paulo, passa a ter um acordo pelos próximos cinco anos com a 30v, que será responsável por investir R$ 2 milhões na infraestrutura do local, melhorando, assim, a experiência do público e dos artistas. Em contrapartida, o grupo terá 10 datas para realizar os seus shows ao longo do ano.

"A ideia da 30e é fortalecer o mercado como um todo. Fazemos shows enormes no Allianz Parque, por exemplo, mas sempre pensamos em quem serão os headliners de amanhã. Cabe às produtoras investir nos novos nomes da música e na formação de novos públicos. E o Cine Joia tem o tamanho e o formato ideal para isso", comenta Pepeu Correa, CEO da 30e. "Com as melhorias na infraestrutura e o investimento, a casa conseguirá operar da melhor forma. O público e os artistas ganham com isso", complementa o executivo.

Facundo Guerra, Lucio Ribeiro e Fabrício Nobre seguem como sócios do Cine Joia. Além dos shows programados pela 30e, cabe ao time do trio a curadoria da agenda do local: "A parceria estratégica que firmamos com a 30e é algo que sonhávamos há muito tempo: contar com artistas que normalmente não conseguiríamos alcançar com nossa capacidade de investimento para apresentar em nosso palco intimista. Nada pode ser mais mágico e memorável do que um artista grande em uma casa de show pequena. Estamos ansiosos pelos anos vindouros, que farão com que o Cine Joia siga sua trilha de ser um palco que forma os sucessos de amanhã", afirma Facundo Guerra.

A 30e já realizou muitos eventos no Cine Joia que foram marcantes para a cidade, como a apresentação do australiano Ruel, da norueguesa Sigrid e do sueco José González. Ainda neste ano a empresa levará ao palco da casa o show da sensação da música inglesa Lianne La Havas.