Grammy Latino 2024: saiba quais são os aristas participarão da premiação - (crédito: Divulgação / The Latin Grammy)

A Academia Latina de Artes e Gravação anuncia mais nomes de artistas que participarão da 25ª Entrega Anual do Grammy Latino, incluindo os atuais indicados, Ángela Aguilar, Álvaro Díaz, Tiago Iorc, Quevedo, Residente, Myke Towers, Trueno e The Warning, juntamente com os anteriormente indicados Leonardo Aguilar, Jon Bon Jovi e Joe Jonas. O produtor e DJ Khaled também fará participação especial.

Ángela Aguilar foi indicada para Álbum do Ano e Álvaro Díaz recebeu duas indicações para Melhor Interpretação Reggaeton e Melhor Álbum de Música Urbana. O cantor brasileiro Tiago Iorc recebeu uma indicação para Melhor Canção Cantor Compositor, enquanto Quevedo foi indicado para Melhor Canção Urbana.

Residente recebeu três indicações, incluindo Álbum do Ano e Canção do Ano. Myke Towers recebeu duas indicações na categoria Melhor Canção Urbana. Trueno foi indicado para Melhor Fusão/Interpretação Urbana e Melhor Álbum de Música Urbana, e The Warning foram indicadas para Melhor Canção de Rock.

Entre os artistas anunciados anteriormente, estão os indicados Anitta, Edgar Barrera, Becky G, David Bisbal, Eladio Carrión, DARUMAS, Emilia, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Leonel García, Grupo Frontera, Juan Luis Guerra, Carín León, Danny Ocean, Sílvia Pérez Cruz, Carlos Rivera, Elena Rose, Ela Taubert e Kali Uchis, assim como a Personalidade do Ano 2024 da Academia Latina da Gravação, Carlos Vives, e os anteriormente indicados Pitbull e Reik.

A Premiere do Grammy Latino, onde os ganhadores da maioria das categorias são anunciados, será realizada antes da transmissão. Apresentada pelas indicadas à premiação, María Becerra, Juliana e Luísa Sonza, a cerimônia contará com performances de Ale Acosta, Alok, Valeria Castro, Deorro, Fonseca, Leonel García, Grupo Niche, Draco Rosa, Rozalén e Vikina.