Smashing Pumpkins cresce mais de 80% no streaming após shows no Brasil - (crédito: Foto: Divulgação / Deezer)

Após mais de nove anos, o The Smashing Pumpkins retornou para o Brasil. A última apresentação da banda no país havia sido realizada em 2015, mas - para a alegria dos fãs brasileiros – a turnê The World Is a Vampire contou com apresentações nas cidades de Brasília e São Paulo na última sexta-feira (1) e no domingo (3), respectivamente.

Com a chegada do The Smashing Pumpkins ao Brasil, a Deezer registrou um aumento nas audições de suas músicas. No dia 1º de novembro, data do primeiro show, as reproduções cresceram 82% em comparação ao dia 27 de outubro. Entre os maiores sucessos do grupo na plataforma destacam-se 1979, Bullet With Butterfly Wings e Tonight, Tonight.

As cidades com maior pico de streams na obra do Smashing Pumpkins são: Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. O público que mais consumiu a obra da banda liderada por Billy Corgan é o masculino, com 83%, seguido do feminino, com 17%.

Já a faixa etária que mais ouviu as músicas da banda é a de 36 a 45 anos, com 44,70%.

Confira as 10 músicas mais ouvidas do Smashing Pumpinks no streaming:

1.1979 (Remastered 2012)

2.2. Bullet With Butterfly Wings (Remastered 2012)

3.Tonight, Tonight (Remastered 2012)

4.Mayonaise (2011 Remaster)

5.Today (2011 Remaster)

6.Disarm (2011 Remaster)

7.Cherub Rock (2011 Remaster)

8.Zero (Remastered 2012)

9.Ava Adore

10.1979