Pedro Sampaio lança remix de clássico do filme 'O Rei Leão'

Pedro Sampaio anuncia remix de 'Can You Feel the Love Tonight' do Simple Plan - (crédito: Disney)

A Disney Brasil acaba de anunciar que Pedro Sampaio lançará um remix da versão de Can You Feel the Love Tonight, gravada pelo Simple Plan para o álbum A Whole New Sound. A faixa faz parte da nova campanha de Mickey & Amigos, que busca conectar com a geração Z e explora a importância da autoexpressão, diversidade e autenticidade.

O álbum A Whole New Sound também é parte da campanha global e reúne bandas punk-pop, interpretando versões inéditas de sucessos da Disney, como Can You Feel the Love Tonight, por Simple Plan, em homenagem aos 30 anos da estreia de O Rei Leão (1994).

No Brasil, o projeto ganha uma versão brasileira de Pedro Sampaio - com a inserção de instrumentos e batidas características do país, com um toque de funk e dança, referências do artista.

"Eu fiquei muito feliz e empolgado em participar dessa campanha da Disney. Poder criar uma versão para esse clássico do Elton John, na voz do Simple Plan, é especial demais! Essa música faz parte da minha infância, assim como tantas outras trilhas sonoras da Disney, marca que me acompanha durante toda a minha vida. Ela conversa com vários públicos, mexe com o imaginário das pessoas, sempre passando mensagens positivas. Fiquei muito lisonjeado com o convite, é uma honra ser o escolhido para estar ao lado do Mickey. Quando poderia imaginar estar ao lado dele e ter ele chamando meu nome?”, comenta.

Can You Feel The Love Tonight é uma composição de Elton John e Tim Rice e integrou a trilha sonora de O Rei Leão. A faixa, lançada originalmente em 2 de maio de 1994 pela Polygram (atual Universal Music) se tornou um dos grandes sucessos do lendário pianista e cantor britânico, conquistando o Oscar de Melhor Canção Original em 1995 e um Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Masculina.

A canção contou com a participação de grandes nomes como Rick Astley, Gary Barlow (do Take That) e Kiki Dee como backing vocals.

Elton John apresentou Can You Feel The Love Tonight pela primeira vez no Brasil durante seus shows iniciais no país que aconteceram em novembro de 1995.